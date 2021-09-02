Быстрое наслаждение: печенье из яблок, которое просто тает во рту

2 сентября 2021 , 19:55
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Источник:

Ukr.media

Яблоки – главный фрукт начале осени. Из него можно приготовить множество лакомств, которые порадуют яркими впечатлениями.

Легкое яблочное печенье займет меньше времени, чем приготовление любого пирога. Мягкая выпечка обладает насыщенный вкусом и подарит незабываемые впечатления.

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Приготовить печенье сможет даже новичок, а результат станет уместным дополнением к чаепитию.

Легкое печенье, которое тает во рту​/ Фото Ukr.media

Ингредиенты

  • яблоки – 270 грамм (нечищеные)
  • мука – 170 грамм
  • сливочное масло – 100 грамм (оно должно быть комнатной температуры)
  • яйцо – 1 штука
  • сахар – 80 грамм
  • ванильный сахар – 10 грамм
  • разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • щепотка соли
  • корица (по желанию) – 1/3 чайной ложки

Приготовление

  1. К мягкому сливочному маслу добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и корицу (по желанию). Взбиваем в течение 1 – 2 минут. Затем добавляем яйцо, взбиваем до однородности.
  2. Добавляем разрыхлитель, перемешиваем, после этого добавляем остальные ингредиенты и опять перемешиваем.
  3. Чистим яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем маленькими кубиками или натираем на крупной терке. Добавляем их в тесто и перемешиваем.
  4. Застилаем противень пергаментной бумагой. Выкладываем шарики, оставляя между ними расстояние, ведь они будут расти.
  5. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем печенье 15 – 20 минут.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська