Быстрое наслаждение: печенье из яблок, которое просто тает во рту
2 сентября 2021 , 19:55Читати новину українською
Источник:Ukr.media
Яблоки – главный фрукт начале осени. Из него можно приготовить множество лакомств, которые порадуют яркими впечатлениями.
Легкое яблочное печенье займет меньше времени, чем приготовление любого пирога. Мягкая выпечка обладает насыщенный вкусом и подарит незабываемые впечатления.
К теме "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит
Приготовить печенье сможет даже новичок, а результат станет уместным дополнением к чаепитию.
Легкое печенье, которое тает во рту/ Фото Ukr.media
Ингредиенты
- яблоки – 270 грамм (нечищеные)
- мука – 170 грамм
- сливочное масло – 100 грамм (оно должно быть комнатной температуры)
- яйцо – 1 штука
- сахар – 80 грамм
- ванильный сахар – 10 грамм
- разрыхлитель – 1 чайная ложка
- щепотка соли
- корица (по желанию) – 1/3 чайной ложки
Приготовление
- К мягкому сливочному маслу добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и корицу (по желанию). Взбиваем в течение 1 – 2 минут. Затем добавляем яйцо, взбиваем до однородности.
- Добавляем разрыхлитель, перемешиваем, после этого добавляем остальные ингредиенты и опять перемешиваем.
- Чистим яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем маленькими кубиками или натираем на крупной терке. Добавляем их в тесто и перемешиваем.
- Застилаем противень пергаментной бумагой. Выкладываем шарики, оставляя между ними расстояние, ведь они будут расти.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем печенье 15 – 20 минут.