Быстрое наслаждение: простые и полезные завтраки с авокадо

Авокадо – очень популярный продукт, присутствующий в любых диетах. Это неудивительно – кроме вкуса и питательности оно славится своей пользой.

Авокадо станет "звездой" любого блюда. Кроме того, приготовление рецептов с ним не требует сложных кулинарных манипуляций.

Интересно Празднуем вкусно: 5 оригинальных рецептов с курочкой для вашего рождественского стола

Завтрак с авокадо обеспечит энергией и подарит яркое настроение на весь день.

Салат с курицей и авокадо

Натираем куриное филе солью, перцем и специями. Жарим на сковороде до готовности. Затем даем мясу немного остынуть и нарезаем кусочками, а авокадо – ломтиками.

Хорошее начало дня / Фото Pinterest

Складываем все в одну миску, добавляем одну-две горсти листьев салата и нарезанные половинками томаты черри. Солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком и заправляем оливковым маслом.

Запеченные в авокадо яйца

Необычное, но очень вкусное блюдо. Разрезаем авокадо на половинки, достаем косточку.

Легкий и простой шедевр / Фото Pinterest

Вбиваем в половинки по яйцу, можно еще добавить кусочек красной рыбы или ветчины. Выкладываем на противень и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.

Смузи из яблок и авокадо

Смузи – всегда отличный вариант для быстрого и полезного завтрака. Берем яблоко, банан и авокадо. Нарезаем все кусочками и кладем в блендер.

Заряд энергии / Фото Pinterest

Также добавляем две горсти шпината и сок из одного апельсина. Все сбиваем до однородности. При подаче можно украсить смузи семенами льна, кунжута или чиа.