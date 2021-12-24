Авокадо стане "зіркою" будь-якої страви. Окрім того, приготування рецептів з ним не потребує складних кулінарних маніпуляцій.

Цікаво Святкуємо смачно: 5 оригінальних рецептів з курочкою для вашого різдвяного столу

Сніданок з авокадо забезпечить енергією та подарує яскравий настрій на весь день.

Салат із куркою та авокадо

Натираємо куряче філе сіллю, перцем та спеціями. Смажимо на сковорідці до готовності. Потім даємо м'ясу трішки вистигнути та нарізаємо шматочками, а авокадо – скибками.

Гарний початок дня / Фото Pinterest

Складаємо все в одну миску, додаємо одну-дві жмені листя салату та нарізані половинками томати черрі. Солимо, перчимо, скроплюємо лимонним соком та заправляємо оливковою олією.

Запечені в авокадо яйця

Незвична, але дуже смачна страва. Розрізаємо авокадо на половинки, дістаємо кісточку.

Легкий та простий шедевр / Фото Pinterest

Вбиваємо у половинки по яйцю, можна ще додати шматочок червоної риби або або шинки. Викладаємо на деко та запікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин.

Смузі з яблука та авокадо

Смузі – завжди прекрасний варіант для швидкого та корисного сніданку. Беремо яблуко, банан та авокадо. Нарізаємо все шматочками та кладемо у блендер.

Заряд енергії / Фото Pinterest

Також додаємо дві жмені шпинату та сік з одного апельсина. Все збиваємо до однорідності. При подачі можна прикрасити смузі насінням льону, кунжуту або чіа.