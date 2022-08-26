Быстрые маринованные грибочки подойдут к любому столу: праздничному или обыденному. Их можно подавать как отдельное блюдо в виде закуски, либо добавлять в салаты или горячие блюда.
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Обычно для маринования грибов выбирают шампиньоны, ведь они доступны по цене. Можно также выбирать их в соответствии с размером: мелкие, средние или крупные. Попробуйте маринованные шампиньоны по этому рецепту и наслаждайтесь домашними заготовками вместе с семьей.
Рецепт маринованных грибов
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: две полулитровые банки
Приготовление:
- Советуем выбирать для рецепта мелкие шампиньоны, которые еще не открыли свои шляпки. Тщательно промойте их проточной водой, по желанию можно почистить от кожуры.
- В кастрюле смешайте остальные ингредиенты, дополнительно измельчите чеснок (можно раздавить лезвием ножа).
- В маринад высыпьте грибы и отправьте на медленный огонь. Не нужно доливать воды, шампиньоны пустят свой сок. Помешивайте и от закипания варите 5 минут.
- ️Дайте грибочкам остыть и наслаждайтесь отличной закуской.
Приятного тебе аппетита!
Если вы хотите законсервировать их на зиму: перелейте в стерилизованные банки горячий маринад с грибами и закройте стерилизованными крышками.