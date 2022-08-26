Быстрые маринованные грибочки подойдут к любому столу: праздничному или обыденному. Их можно подавать как отдельное блюдо в виде закуски, либо добавлять в салаты или горячие блюда.

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Обычно для маринования грибов выбирают шампиньоны, ведь они доступны по цене. Можно также выбирать их в соответствии с размером: мелкие, средние или крупные. Попробуйте маринованные шампиньоны по этому рецепту и наслаждайтесь домашними заготовками вместе с семьей.

Рецепт маринованных грибов

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: две полулитровые банки

Ингредиенты:

– 1 килограмм небольших шампиньонов;

– 5 ломтиков чеснока;

​ – 4 столовые ложки уксуса;

​ – 100 миллилитров воды;

​ – 100 миллилитров масла;

​ – 5 горошин душистого перца;

​ – 10 горошин черного перца;

​ – 5 гвоздичек;

- 3 лавровых листа;

​ – 2 чайные ложки сахара;

​ – 2 чайные ложки соли.

Приготовление:

Советуем выбирать для рецепта мелкие шампиньоны, которые еще не открыли свои шляпки. Тщательно промойте их проточной водой, по желанию можно почистить от кожуры.

В кастрюле смешайте остальные ингредиенты, дополнительно измельчите чеснок (можно раздавить лезвием ножа).

В маринад высыпьте грибы и отправьте на медленный огонь. Не нужно доливать воды, шампиньоны пустят свой сок. Помешивайте и от закипания варите 5 минут.

️Дайте грибочкам остыть и наслаждайтесь отличной закуской.

Приятного тебе аппетита!

Если вы хотите законсервировать их на зиму: перелейте в стерилизованные банки горячий маринад с грибами и закройте стерилизованными крышками.