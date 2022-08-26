Быстрые маринованные грибочки: готовим шампиньоны за считанные минуты
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Пора готовить блюда из вкусных шампиньонов, ведь приобрести их на рынке по умеренной цене становится все доступнее. Мы выбрали рецепт маринованных грибов за считанные минуты!
Быстрые маринованные грибочки подойдут к любому столу: праздничному или обыденному. Их можно подавать как отдельное блюдо в виде закуски, либо добавлять в салаты или горячие блюда.
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Обычно для маринования грибов выбирают шампиньоны, ведь они доступны по цене. Можно также выбирать их в соответствии с размером: мелкие, средние или крупные. Попробуйте маринованные шампиньоны по этому рецепту и наслаждайтесь домашними заготовками вместе с семьей.
Рецепт маринованных грибов
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: две полулитровые банки
– 1 килограмм небольших шампиньонов;
– 5 ломтиков чеснока;
– 4 столовые ложки уксуса;
– 100 миллилитров воды;
– 100 миллилитров масла;
– 5 горошин душистого перца;
– 10 горошин черного перца;
– 5 гвоздичек;
- 3 лавровых листа;
– 2 чайные ложки сахара;
– 2 чайные ложки соли.
Приготовление:
- Советуем выбирать для рецепта мелкие шампиньоны, которые еще не открыли свои шляпки. Тщательно промойте их проточной водой, по желанию можно почистить от кожуры.
- В кастрюле смешайте остальные ингредиенты, дополнительно измельчите чеснок (можно раздавить лезвием ножа).
- В маринад высыпьте грибы и отправьте на медленный огонь. Не нужно доливать воды, шампиньоны пустят свой сок. Помешивайте и от закипания варите 5 минут.
- ️Дайте грибочкам остыть и наслаждайтесь отличной закуской.
Приятного тебе аппетита!
Если вы хотите законсервировать их на зиму: перелейте в стерилизованные банки горячий маринад с грибами и закройте стерилизованными крышками.