Обычно мы готовим пампухи только к рождественским праздникам. Это связано как с традициями, так и с тем, что их приготовление вряд ли кто-то сможет назвать легким процессом.

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Впрочем, не обязательно ждать праздников, чтобы насладиться вкусом пышных пампухов. Можно воспользоваться "ленивым" вариантом их приготовления, и возможно, на Рождество вы подадите к столу именно это лакомство. Вкус этих пампухов прекрасно дополнит ваш любимый сладкий соус, варенье или шоколад.

Рецепт "ленивых" пампухов

Время: 30 минут + 1,5 часа для поднятия теста

Порций: 4

Вкус, который обожают все / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 600 грамм муки;
  • 250 грамм постного сыра;
  • 7 грамм сухих дрожжей;
  • 300 миллилитров теплого молока;
  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки топленого масла;
  • 3 чайные ложки ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • варенье (для украшения).

Приготовление:

  1. В миску просеиваем муку, добавляем сухие дрожжи, измельченный творог, взбитые яйца, растопленное масло, сахар и соль.
  2. Постепенно вливаем теплое молоко и замешиваем тесто.
  3. Перекладываем тесто в смазанную маслом тарелку, накрываем крышкой и оставляем на час.
  4. Поверхность посыпаем мукой, выкладываем тесто и делим его на 10 частей.
  5. Из каждой части формируем круглую булочку.
  6. Выкладываем пампухи на противень, накрываем и оставляем на 30 – 40 минут.
  7. Эти пончики нужно готовить на пару, можно воспользоваться пароваркой или установить в кастрюлю специальную сетку.
  8. Готовим булочки 10 – 15 минут, готовность проверяем зубочисткой: если после прокалывания на ней ничего не остается, то пампухи уже готовы.
  9. Подаем с вареньем, шоколадом или ванильным соусом.

Приятного аппетита!