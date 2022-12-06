Именно то, что нужно к праздникам: простой рецепт "ленивых" пампухов

Пампухи – это обязательный атрибут праздничного стола на Рождество и другие праздники. Их приготовление требует много времени и усилий, но всегда есть способы облегчить себе жизнь.

Обычно мы готовим пампухи только к рождественским праздникам. Это связано как с традициями, так и с тем, что их приготовление вряд ли кто-то сможет назвать легким процессом.

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Впрочем, не обязательно ждать праздников, чтобы насладиться вкусом пышных пампухов. Можно воспользоваться "ленивым" вариантом их приготовления, и возможно, на Рождество вы подадите к столу именно это лакомство. Вкус этих пампухов прекрасно дополнит ваш любимый сладкий соус, варенье или шоколад.

Рецепт "ленивых" пампухов

Время: 30 минут + 1,5 часа для поднятия теста

Порций: 4

Вкус, который обожают все / Фото Cookery

Ингредиенты:

600 грамм муки;

250 грамм постного сыра;

7 грамм сухих дрожжей;

300 миллилитров теплого молока;

2 яйца;

2 столовые ложки топленого масла;

3 чайные ложки ванильного сахара;

щепотка соли;

варенье (для украшения).

Приготовление:

В миску просеиваем муку, добавляем сухие дрожжи, измельченный творог, взбитые яйца, растопленное масло, сахар и соль. Постепенно вливаем теплое молоко и замешиваем тесто. Перекладываем тесто в смазанную маслом тарелку, накрываем крышкой и оставляем на час. Поверхность посыпаем мукой, выкладываем тесто и делим его на 10 частей. Из каждой части формируем круглую булочку. Выкладываем пампухи на противень, накрываем и оставляем на 30 – 40 минут. Эти пончики нужно готовить на пару, можно воспользоваться пароваркой или установить в кастрюлю специальную сетку. Готовим булочки 10 – 15 минут, готовность проверяем зубочисткой: если после прокалывания на ней ничего не остается, то пампухи уже готовы. Подаем с вареньем, шоколадом или ванильным соусом.

Приятного аппетита!