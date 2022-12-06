Именно то, что нужно к праздникам: простой рецепт "ленивых" пампухов
Источник:burczymiwbrzuchu
Пампухи – это обязательный атрибут праздничного стола на Рождество и другие праздники. Их приготовление требует много времени и усилий, но всегда есть способы облегчить себе жизнь.
Обычно мы готовим пампухи только к рождественским праздникам. Это связано как с традициями, так и с тем, что их приготовление вряд ли кто-то сможет назвать легким процессом.
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Впрочем, не обязательно ждать праздников, чтобы насладиться вкусом пышных пампухов. Можно воспользоваться "ленивым" вариантом их приготовления, и возможно, на Рождество вы подадите к столу именно это лакомство. Вкус этих пампухов прекрасно дополнит ваш любимый сладкий соус, варенье или шоколад.
Рецепт "ленивых" пампухов
Время: 30 минут + 1,5 часа для поднятия теста
Порций: 4
Вкус, который обожают все / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 600 грамм муки;
- 250 грамм постного сыра;
- 7 грамм сухих дрожжей;
- 300 миллилитров теплого молока;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки топленого масла;
- 3 чайные ложки ванильного сахара;
- щепотка соли;
- варенье (для украшения).
Приготовление:
- В миску просеиваем муку, добавляем сухие дрожжи, измельченный творог, взбитые яйца, растопленное масло, сахар и соль.
- Постепенно вливаем теплое молоко и замешиваем тесто.
- Перекладываем тесто в смазанную маслом тарелку, накрываем крышкой и оставляем на час.
- Поверхность посыпаем мукой, выкладываем тесто и делим его на 10 частей.
- Из каждой части формируем круглую булочку.
- Выкладываем пампухи на противень, накрываем и оставляем на 30 – 40 минут.
- Эти пончики нужно готовить на пару, можно воспользоваться пароваркой или установить в кастрюлю специальную сетку.
- Готовим булочки 10 – 15 минут, готовность проверяем зубочисткой: если после прокалывания на ней ничего не остается, то пампухи уже готовы.
- Подаем с вареньем, шоколадом или ванильным соусом.
Приятного аппетита!