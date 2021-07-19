Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"
Источник:24 канал
Мечтаете проводить меньше времени на кухне? С готовыми продуктами, к примеру с нежной, сочной курочкой су-вид от "Нашей Рябы", недавно появившейся на полках украинских магазинов, это – реально! Полезная грудка, что так и тает во рту, подходит для любых блюд – от сэндвичей до салатов. И чтобы приготовить эти блюда, вам понадобится всего 20 – 25 минут.
Су-вид – технология длительного низкотемпературного приготовления с использованием герметичного вакуумного пакета, что сохраняет максимум питательности продукта и вместе с тем наиболее полно раскрывает его вкус.
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С курочкой су-вид можно готовить:
- сэндвичи,
- роллы,
- боулы,
- салаты,
- крем-супы.
А дополняя ее разнообразными гарнирами: картофелем, рисом, гречкой, киноа, булгуром или любимыми овощами, вы каждый раз будете получать новую вкусовую палитру.
Готовьте с курочкой су-вид от ТМ "Наша Ряба" быстрые и вкусные основные блюда и закуски, а сэкономленное время посвящайте общению с родными или же себе любимым!
Боул с курицей су-вид и авокадо
Время: 25 минут
Порции: 4
Боул с курочкой су-вид / Фото Shutterstock
– 500 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба";
– 130 г цуккини;
– 2 авокадо;
– 150 г киноа;
– 120 г помидоров черри;
– 120 г сельдерея;
– 55 г салата ромэн;
– 45 г лимона или лайма;
– 100 г азиатского соуса;
– 50 г салата айсберг.
Приготовление:
- Первым делом отварите киноа в подсоленной воде до готовности и дайте ему остыть.
- Нарежьте курочку на кусочки, цуккини на небольшие полоски. Сельдерей и помидоры нарежьте крупными кусочками.
- Листья салата нарежьте на ваш вкус.
- Почистите авокадо от кожуры, нарежьте произвольными кусками.
- Возьмите глубокую тарелку и выложите все ингредиенты, добавив соус.
- Лимон или лайм нарежьте на кусочки. Сбрызните соком готовый боул. Приятного аппетита!
Сэндвич с курицей су-вид и микрогрином
Время: 20 минут
Порции: 2
Сэндвич с курочкой су-вид / Фото Shutterstock
– 400 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба";
– 4 полоски бекона;
– 8 кусочков хлеба для тостов;
– 4 листа свежего салата;
– микрогрин на ваш вкус;
– 100 г вяленых помидоров;
– 150 г сыра фета.
Приготовление:
- Разогрейте сковородку и обжарьте на ней полоски бекона.
- Переложите бекон на бумажное полотенце, а в сковородке с остатками жира обжарьте тосты.
- Смажьте тосты сыром, выложите на них бекон и листья салата.
- Нарежьте Курочку су-вид ломтиками. Это – следующий слой начинки.
- На курочку выложите вяленые томаты и микрогрин. Накройте эту многослойную начинку вторым тостом.
- Перед подачей разрежьте сэндвич пополам, чтобы было удобнее лакомиться этой закуской. Приятного аппетита!
Салат "Цезарь" с курятиной су-вид
Время: 25 минут
Порции: 4
Салат с курочкой су-вид / Фото Наша Ряба
– 400 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба";
– 1 кочан салата ромэн;
– 100 мл оливкового масла;
– 100 мл лимонного сока;
– зелень – ваша любимая;
– 80 г помидоров черри;
– 120 г бекона;
– тертый пармезан на ваш вкус;
– 5 – 6 ломтиков хлеба для тостов;
– 4 вареных куриных яйца.
Приготовление:
- Для соуса смешайте в мисочке до однородной консистенции сок лимона, оливковое масло и измельченную блендером зелень.
- Тщательно помойте и нарежьте листья салата.
- Перемешайте листья салата с соусом.
- Нарежьте тоненькими ломтиками готовую курочку су-вид.
- Обжарьте на сковородке полоски бекона.
- Разложите салат по порционным тарелкам.
- Сверху на салат выложите ломтики курятины, а на них – поджаренные полоски бекона.
- Нарежьте помидоры черри пополам, а вкрутую сваренные яйца – четвертинками. Выложите на салат.
- Нарежьте кубиками тостовый хлеб и подсушите их в духовке. Посыпьте ими салат.
- Притрусите салат тертым пармезаном и подавайте к столу. Приятного аппетита!