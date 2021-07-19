Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

Мечтаете проводить меньше времени на кухне? С готовыми продуктами, к примеру с нежной, сочной курочкой су-вид от "Нашей Рябы", недавно появившейся на полках украинских магазинов, это – реально! Полезная грудка, что так и тает во рту, подходит для любых блюд – от сэндвичей до салатов. И чтобы приготовить эти блюда, вам понадобится всего 20 – 25 минут.

Су-вид – технология длительного низкотемпературного приготовления с использованием герметичного вакуумного пакета, что сохраняет максимум питательности продукта и вместе с тем наиболее полно раскрывает его вкус.

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С курочкой су-вид можно готовить:

сэндвичи,

роллы,

боулы,

салаты,

крем-супы.

А дополняя ее разнообразными гарнирами: картофелем, рисом, гречкой, киноа, булгуром или любимыми овощами, вы каждый раз будете получать новую вкусовую палитру.

Готовьте с курочкой су-вид от ТМ "Наша Ряба" быстрые и вкусные основные блюда и закуски, а сэкономленное время посвящайте общению с родными или же себе любимым!

Боул с курицей су-вид и авокадо

Время: 25 минут

Порции: 4



Боул с курочкой су-вид / Фото Shutterstock

– 500 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба" – 130 г цуккини;– 2 авокадо;– 150 г киноа;– 120 г помидоров черри;– 120 г сельдерея;– 55 г салата ромэн;– 45 г лимона или лайма;– 100 г азиатского соуса;– 50 г салата айсберг.

Приготовление:

Первым делом отварите киноа в подсоленной воде до готовности и дайте ему остыть. Нарежьте курочку на кусочки, цуккини на небольшие полоски. Сельдерей и помидоры нарежьте крупными кусочками. Листья салата нарежьте на ваш вкус. Почистите авокадо от кожуры, нарежьте произвольными кусками. Возьмите глубокую тарелку и выложите все ингредиенты, добавив соус. Лимон или лайм нарежьте на кусочки. Сбрызните соком готовый боул. Приятного аппетита!

Сэндвич с курицей су-вид и микрогрином

Время: 20 минут

Порции: 2



Сэндвич с курочкой су-вид / Фото Shutterstock

– 400 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба" – 4 полоски бекона;– 8 кусочков хлеба для тостов;– 4 листа свежего салата;– микрогрин на ваш вкус;– 100 г вяленых помидоров;– 150 г сыра фета.

Приготовление:

Разогрейте сковородку и обжарьте на ней полоски бекона. Переложите бекон на бумажное полотенце, а в сковородке с остатками жира обжарьте тосты. Смажьте тосты сыром, выложите на них бекон и листья салата. Нарежьте Курочку су-вид ломтиками. Это – следующий слой начинки. На курочку выложите вяленые томаты и микрогрин. Накройте эту многослойную начинку вторым тостом. Перед подачей разрежьте сэндвич пополам, чтобы было удобнее лакомиться этой закуской. Приятного аппетита!

Салат "Цезарь" с курятиной су-вид

Время: 25 минут

Порции: 4



Салат с курочкой су-вид / Фото Наша Ряба

Ингредиенты:– 400 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба" – 1 кочан салата ромэн;– 100 мл оливкового масла;– 100 мл лимонного сока;– зелень – ваша любимая;– 80 г помидоров черри;– 120 г бекона;– тертый пармезан на ваш вкус;– 5 – 6 ломтиков хлеба для тостов;– 4 вареных куриных яйца.

Приготовление: