Су-від – технологія тривалого низькотемпературного приготування з використанням герметичного вакуумного пакета, що зберігає максимум поживності продукту й разом із тим якнайповніше розкриває його смак.
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З курочкою су-від можна готувати:
- сендвічі,
- роли,
- боули,
- салати,
- крем-супи.
А доповнюючи її різноманітними гарнірами: картоплею, рисом, гречкою, кіноа, булгуром чи улюбленими овочами, ви щоразу отримуватимете нову смакову палітру.
Готуйте із курочкою су-від від ТМ "Наша Ряба" швидкі та смачні основні страви й закуски, а зекономлений час присвячуйте спілкуванню з рідними або ж собі коханим!
Боул із куркою су-від та авокадо
Час: 25 хвилин
Порції: 4
Боул з курочкою су-від / Фото Shutterstock
Приготування:
- Насамперед відваріть кіноа у підсоленій воді до готовності та дайте йому охолонути.
- Наріжте курочку на шматочки, цукіні на невеликі смужки. Селеру і помідори наріжте великими шматочками.
- Листя салату наріжте на ваш смак.
- Почистіть авокадо від шкірки, наріжте довільними шматками.
- Візьміть глибоку тарілку і викладіть всі інгредієнти, додавши соус.
- Лимон або лайм наріжте на шматочки. Збризніть соком готовий боул. Смачного!
Сендвіч із куркою су-від та мікроґріном
Час: 20 хвилин
Порції: 2
Сендвіч з курочкою су-від / Фото Shutterstock
Приготування:
- Розігрійте сковорідку та обсмажте на ній смужки бекону.
- Перекладіть бекон на паперовий рушник, а в сковорідці із залишками жиру обсмажте тости.
- Змастіть тости сиром, викладіть на них бекон та листя салату.
- Наріжте Курочку су-від скибочками. Це – наступний шар начинки.
- На курочку викладіть в’ялені томати й мікроґрін. Накрийте цей багатошаровий накладанець другим тостом.
- Перед подачею розріжте сендвіч навпіл, щоб було зручніше смакувати цією закускою. Смачного!
Салат "Цезар" із курятиною су-від
Час: 25 хвилин
Порції: 4
Салат з курочкою су-від / Фото Наша Ряба
Приготування:
- Для соусу змішайте в мисочці до однорідної консистенції сік лимона, оливкову олію та подрібнену блендером зелень.
- Ретельно помийте й наріжте листя салату.
- Перемішайте листя салату із соусом.
- Наріжте тоненькими скибочками готову курочку су-від.
- Обсмажте на сковорідці смужки бекону.
- Розкладіть салат по порційних тарілках.
- Зверху на салат викладіть скибочки курятини, а на них – підсмажені смужки бекону.
- Наріжте помідори чері навпіл, а круто зварені яйця – чвертками. Викладіть на салат.
- Наріжте кубиками тостовий хліб та підсушіть його в духовці. Посипте ними салат.
- Притрусіть салат тертим пармезаном і подавайте до столу. Смачного!