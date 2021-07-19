Мрієте проводити менше часу на кухні? З готовими продуктами, приміром із ніжною, соковитою Курочкою су-від від "Нашої Ряби", що недавно з'явилася на полицях українських магазинів, це – реально! Корисна грудка, що так і тане в роті, підходить для будь-яких страв – від сендвічів до салатів. І щоб приготувати ці страви, вам знадобиться всього 20 – 25 хвилин.