Су-вид – технология длительного низкотемпературного приготовления с использованием герметичного вакуумного пакета, что сохраняет максимум питательности продукта и вместе с тем наиболее полно раскрывает его вкус.

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С курочкой су-вид можно готовить:

сэндвичи,

роллы,

боулы,

салаты,

крем-супы.

А дополняя ее разнообразными гарнирами: картофелем, рисом, гречкой, киноа, булгуром или любимыми овощами, вы каждый раз будете получать новую вкусовую палитру.

Готовьте с курочкой су-вид от ТМ "Наша Ряба" быстрые и вкусные основные блюда и закуски, а сэкономленное время посвящайте общению с родными или же себе любимым!

Боул с курицей су-вид и авокадо

Время: 25 минут

Порции: 4



Боул с курочкой су-вид / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 500 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба";

– 130 г цуккини;

– 2 авокадо;

– 150 г киноа;

– 120 г помидоров черри;

– 120 г сельдерея;

– 55 г салата ромэн;

– 45 г лимона или лайма;

– 100 г азиатского соуса;

– 50 г салата айсберг.

Приготовление:

Первым делом отварите киноа в подсоленной воде до готовности и дайте ему остыть. Нарежьте курочку на кусочки, цуккини на небольшие полоски. Сельдерей и помидоры нарежьте крупными кусочками. Листья салата нарежьте на ваш вкус. Почистите авокадо от кожуры, нарежьте произвольными кусками. Возьмите глубокую тарелку и выложите все ингредиенты, добавив соус. Лимон или лайм нарежьте на кусочки. Сбрызните соком готовый боул. Приятного аппетита!

Сэндвич с курицей су-вид и микрогрином

Время: 20 минут

Порции: 2



Сэндвич с курочкой су-вид / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 400 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба";

– 4 полоски бекона;

– 8 кусочков хлеба для тостов;

– 4 листа свежего салата;

– микрогрин на ваш вкус;

– 100 г вяленых помидоров;

– 150 г сыра фета.

Приготовление:

Разогрейте сковородку и обжарьте на ней полоски бекона. Переложите бекон на бумажное полотенце, а в сковородке с остатками жира обжарьте тосты. Смажьте тосты сыром, выложите на них бекон и листья салата. Нарежьте Курочку су-вид ломтиками. Это – следующий слой начинки. На курочку выложите вяленые томаты и микрогрин. Накройте эту многослойную начинку вторым тостом. Перед подачей разрежьте сэндвич пополам, чтобы было удобнее лакомиться этой закуской. Приятного аппетита!

Салат "Цезарь" с курятиной су-вид

Время: 25 минут

Порции: 4



Салат с курочкой су-вид / Фото Наша Ряба

Ингредиенты:

– 400 г Курочки су-вид от ТМ "Наша Ряба";

– 1 кочан салата ромэн;

– 100 мл оливкового масла;

– 100 мл лимонного сока;

– зелень – ваша любимая;

– 80 г помидоров черри;

– 120 г бекона;

– тертый пармезан на ваш вкус;

– 5 – 6 ломтиков хлеба для тостов;

– 4 вареных куриных яйца.

Приготовление: