Су-вид – технология длительного низкотемпературного приготовления с использованием герметичного вакуумного пакета, что сохраняет максимум питательности продукта и вместе с тем наиболее полно раскрывает его вкус.

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С курочкой су-вид можно готовить:

  • сэндвичи,
  • роллы,
  • боулы,
  • салаты,
  • крем-супы.

А дополняя ее разнообразными гарнирами: картофелем, рисом, гречкой, киноа, булгуром или любимыми овощами, вы каждый раз будете получать новую вкусовую палитру.

Готовьте с курочкой су-вид от ТМ "Наша Ряба" быстрые и вкусные основные блюда и закуски, а сэкономленное время посвящайте общению с родными или же себе любимым!

Боул с курицей су-вид и авокадо

Время: 25 минут
Порции: 4

Боул
Боул с курочкой су-вид / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Первым делом отварите киноа в подсоленной воде до готовности и дайте ему остыть.
  2. Нарежьте курочку на кусочки, цуккини на небольшие полоски. Сельдерей и помидоры нарежьте крупными кусочками.
  3. Листья салата нарежьте на ваш вкус.
  4. Почистите авокадо от кожуры, нарежьте произвольными кусками.
  5. Возьмите глубокую тарелку и выложите все ингредиенты, добавив соус.
  6. Лимон или лайм нарежьте на кусочки. Сбрызните соком готовый боул. Приятного аппетита!

Сэндвич с курицей су-вид и микрогрином

Время: 20 минут
Порции: 2

Сендвіч
Сэндвич с курочкой су-вид / Фото Shutterstock

Приготовление:

  1. Разогрейте сковородку и обжарьте на ней полоски бекона.
  2. Переложите бекон на бумажное полотенце, а в сковородке с остатками жира обжарьте тосты.
  3. Смажьте тосты сыром, выложите на них бекон и листья салата.
  4. Нарежьте Курочку су-вид ломтиками. Это – следующий слой начинки.
  5. На курочку выложите вяленые томаты и микрогрин. Накройте эту многослойную начинку вторым тостом.
  6. Перед подачей разрежьте сэндвич пополам, чтобы было удобнее лакомиться этой закуской. Приятного аппетита!

Салат "Цезарь" с курятиной су-вид

Время: 25 минут
Порции: 4

Салат
Салат с курочкой су-вид / Фото Наша Ряба

Приготовление:

  1. Для соуса смешайте в мисочке до однородной консистенции сок лимона, оливковое масло и измельченную блендером зелень.
  2. Тщательно помойте и нарежьте листья салата.
  3. Перемешайте листья салата с соусом.
  4. Нарежьте тоненькими ломтиками готовую курочку су-вид.
  5. Обжарьте на сковородке полоски бекона.
  6. Разложите салат по порционным тарелкам.
  7. Сверху на салат выложите ломтики курятины, а на них – поджаренные полоски бекона.
  8. Нарежьте помидоры черри пополам, а вкрутую сваренные яйца – четвертинками. Выложите на салат.
  9. Нарежьте кубиками тостовый хлеб и подсушите их в духовке. Посыпьте ими салат.
  10. Притрусите салат тертым пармезаном и подавайте к столу. Приятного аппетита!