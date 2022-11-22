Микроволновка – это не только удобная опция для быстрого разогрева пищи. В ней даже можно готовить вкусные блюда, в частности – быстрые рецепты. Попытайтесь сделать это только раз – и вы будете возвращаться к этому способу каждый раз, как захотите сэкономить свое время.

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Рецепт бананового пудинга в микроволновке

Время: 15 минут

Порций: 2





Быстрый десерт – всегда удачная идея / Фото Cookery

Ингредиенты:

1 банан;

1 яйцо;

25 грамм сливочного масла;

2 столовые ложки сахара;

3 столовые ложки муки;

1 столовая ложка молока;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Очистите банан, порежьте кусочки и сделайте пюре вилкой. Добавьте молоко, яйцо, сахар и растопившееся масло, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, еще раз хорошо перемешайте. Формочки для выпечки смажьте маслом и выложите тесто. Выставьте максимальную температуру на микроволновке и выпекайте 4 минуты. Пудинг должен подняться и набрать нежную пористую текстуру. Выложите пудинг на блюдечко и подавайте к столу.

Приятного аппетита!