Мікрохвильовка – це не лише зручна опція для швидкого розігрівання їжі. В ній навіть можна готувати смачні страви, зокрема – швидкі рецепти. Спробуйте зробити це лише раз – і ви будете повертатися до цього способу кожного разу, як захочете зекономити свій час.

До речі Немає світла – рятуйся МІНІ: три прості рецепти

Рецепт бананового пудингу у мікрохвильовці

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Швидкий десерт – завжди вдала ідея / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • 1 банан;
  • 1 яйце;
  • 25 грамів вершкового масла;
  • 2 столові ложки цукру;
  • 3 столові ложки борошна;
  • 1 столова ложка молока;
  • 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

  1. Очистіть банан, поріжте на шматочки та зробіть пюре виделкою.
  2. Додайте молоко, яйце, цукор та розтале масло, гарно перемішайте.
  3. Додайте просіяне борошно з розпушувачем, ще раз гарно перемішайте.
  4. Формочки для випікання змастіть маслом та викладіть в неї тісто.
  5. Виставте максимальну температуру на мікрохвильовці та випікайте 4 хвилини. Пудинг має піднятися та набрати ніжної пористої текстури.
  6. Викладіть пудинг на блюдечка та подавайте до столу.

Смачного!