Мікрохвильовка – це не лише зручна опція для швидкого розігрівання їжі. В ній навіть можна готувати смачні страви, зокрема – швидкі рецепти. Спробуйте зробити це лише раз – і ви будете повертатися до цього способу кожного разу, як захочете зекономити свій час.
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Рецепт бананового пудингу у мікрохвильовці
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Швидкий десерт – завжди вдала ідея / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 1 банан;
- 1 яйце;
- 25 грамів вершкового масла;
- 2 столові ложки цукру;
- 3 столові ложки борошна;
- 1 столова ложка молока;
- 1 чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Очистіть банан, поріжте на шматочки та зробіть пюре виделкою.
- Додайте молоко, яйце, цукор та розтале масло, гарно перемішайте.
- Додайте просіяне борошно з розпушувачем, ще раз гарно перемішайте.
- Формочки для випікання змастіть маслом та викладіть в неї тісто.
- Виставте максимальну температуру на мікрохвильовці та випікайте 4 хвилини. Пудинг має піднятися та набрати ніжної пористої текстури.
- Викладіть пудинг на блюдечка та подавайте до столу.
Смачного!