Мікрохвильовка – це не лише зручна опція для швидкого розігрівання їжі. В ній навіть можна готувати смачні страви, зокрема – швидкі рецепти. Спробуйте зробити це лише раз – і ви будете повертатися до цього способу кожного разу, як захочете зекономити свій час.

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Рецепт бананового пудингу у мікрохвильовці

Час: 15 хвилин

Порцій: 2





Швидкий десерт – завжди вдала ідея / Фото Cookery

Інгредієнти:

1 банан;

1 яйце;

25 грамів вершкового масла;

2 столові ложки цукру;

3 столові ложки борошна;

1 столова ложка молока;

1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Очистіть банан, поріжте на шматочки та зробіть пюре виделкою. Додайте молоко, яйце, цукор та розтале масло, гарно перемішайте. Додайте просіяне борошно з розпушувачем, ще раз гарно перемішайте. Формочки для випікання змастіть маслом та викладіть в неї тісто. Виставте максимальну температуру на мікрохвильовці та випікайте 4 хвилини. Пудинг має піднятися та набрати ніжної пористої текстури. Викладіть пудинг на блюдечка та подавайте до столу.

Смачного!