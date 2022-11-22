Такого вы еще не делали: готовим банановый пудинг в микроволновке
22 ноября 2022 , 20:15Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Сладкое к книге или сериалу – всегда хорошая идея. Обычно десерты нуждаются в затратах времени, но всегда есть способ упростить себе жизнь.
Микроволновка – это не только удобная опция для быстрого разогрева пищи. В ней даже можно готовить вкусные блюда, в частности – быстрые рецепты. Попытайтесь сделать это только раз – и вы будете возвращаться к этому способу каждый раз, как захотите сэкономить свое время.
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Рецепт бананового пудинга в микроволновке
Время: 15 минут
Быстрый десерт – всегда удачная идея / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 1 банан;
- 1 яйцо;
- 25 грамм сливочного масла;
- 2 столовые ложки сахара;
- 3 столовые ложки муки;
- 1 столовая ложка молока;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Очистите банан, порежьте кусочки и сделайте пюре вилкой.
- Добавьте молоко, яйцо, сахар и растопившееся масло, хорошо перемешайте.
- Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, еще раз хорошо перемешайте.
- Формочки для выпечки смажьте маслом и выложите тесто.
- Выставьте максимальную температуру на микроволновке и выпекайте 4 минуты. Пудинг должен подняться и набрать нежную пористую текстуру.
- Выложите пудинг на блюдечко и подавайте к столу.
Приятного аппетита!