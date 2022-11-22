Такого вы еще не делали: готовим банановый пудинг в микроволновке

22 ноября 2022 , 20:15
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Przyslij Przepis

Сладкое к книге или сериалу – всегда хорошая идея. Обычно десерты нуждаются в затратах времени, но всегда есть способ упростить себе жизнь.

Микроволновка – это не только удобная опция для быстрого разогрева пищи. В ней даже можно готовить вкусные блюда, в частности – быстрые рецепты. Попытайтесь сделать это только раз – и вы будете возвращаться к этому способу каждый раз, как захотите сэкономить свое время.

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Рецепт бананового пудинга в микроволновке

Время: 15 минут

Порций: 2

Быстрый десерт – всегда удачная идея / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 1 банан;
  • 1 яйцо;
  • 25 грамм сливочного масла;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 3 столовые ложки муки;
  • 1 столовая ложка молока;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Очистите банан, порежьте кусочки и сделайте пюре вилкой.
  2. Добавьте молоко, яйцо, сахар и растопившееся масло, хорошо перемешайте.
  3. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, еще раз хорошо перемешайте.
  4. Формочки для выпечки смажьте маслом и выложите тесто.
  5. Выставьте максимальную температуру на микроволновке и выпекайте 4 минуты. Пудинг должен подняться и набрать нежную пористую текстуру.
  6. Выложите пудинг на блюдечко и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська