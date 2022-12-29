Быстрый медовик: рецепт когда времени мало

29 декабря 2022, 09:12
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Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

Когда хочется сладкого и готовить грандиозные складные торты между отключениями света не вариант – попробуйте рецепт этого медовика.

Медовик – традиционная домашняя выпечка, подходящая к любому столу: обыденному или праздничному. Он состоит из тонких медовых лепешек пропитанных нежным сливочным кремом.

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Такая выпечка особенно удачно дополнит сладкий стол на Новый год или Рождество, или будет наслаждаться семейным чаепитием.

Рецепт быстрого медовика

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 8
Ингредиенты:
– 120 граммов сливочного масла;
– 90 граммов меда;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 куриных яйца;
– 200 граммов муки.

Приготовление:

  • Сливочное масло, сахар и мед растапливаем на огне, постоянно помешивая. Добавляем соду и перемешиваем несколько минут.
  • Оставляем немного остыть и вмешиваем по одному куриные яйца. Добавляем муку и перемешиваем.
  • Выкладываем в стандартную форму от духовки, разравниваем тонким слоем.
  • Выпекаем в разогретой духовке до 180 10 – 13 минут. Время выпечки зависит от духовки.
  • Разделяем лепешку на четыре части, или делаем двойную порцию и делим на две части.

Ингредиенты для крема:
– 600 граммов сметаны;
– сахарная пудра.

Приготовление:

Перемешиваем сметану и сахар, по желанию можно дать загуститель для сметаны. Крем будет воздушным.

Перемазываем тортик и оставляем настояться.

Сверху присыпаем измельченным песочным печеньем.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак