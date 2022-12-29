Быстрый медовик: рецепт когда времени мало

Когда хочется сладкого и готовить грандиозные складные торты между отключениями света не вариант – попробуйте рецепт этого медовика.

Медовик – традиционная домашняя выпечка, подходящая к любому столу: обыденному или праздничному. Он состоит из тонких медовых лепешек пропитанных нежным сливочным кремом.

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Такая выпечка особенно удачно дополнит сладкий стол на Новый год или Рождество, или будет наслаждаться семейным чаепитием.

Рецепт быстрого медовика

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 8

– 120 граммов сливочного масла;– 90 граммов меда;– 120 граммов сахара;– 1 чайная ложка соды;– 2 куриных яйца;– 200 граммов муки.

Приготовление:

Сливочное масло, сахар и мед растапливаем на огне, постоянно помешивая. Добавляем соду и перемешиваем несколько минут.

Оставляем немного остыть и вмешиваем по одному куриные яйца. Добавляем муку и перемешиваем.

Выкладываем в стандартную форму от духовки, разравниваем тонким слоем.

Выпекаем в разогретой духовке до 180 10 – 13 минут. Время выпечки зависит от духовки.

Разделяем лепешку на четыре части, или делаем двойную порцию и делим на две части.

– 600 граммов сметаны;– сахарная пудра.

Приготовление:

Перемешиваем сметану и сахар, по желанию можно дать загуститель для сметаны. Крем будет воздушным.

Перемазываем тортик и оставляем настояться.

Сверху присыпаем измельченным песочным печеньем.

Приятного тебе аппетита!