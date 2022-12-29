Медовик – традиційна домашня випічка, яка пасує до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він складається з тонких медових коржів просочених ніжним вершковим кремом.
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Така випічка особливо вдало доповнить солодкий стіл на Новий рік чи Різдво, або смакуватиме до родинного чаювання.
Рецепт швидкого медовика
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 8
Приготування:
- Вершкове масло, цукор та мед розтоплюємо на вогні, постійно помішуючи. Додаємо соду та перемішуємо все декілька хвилин.
- Залишаємо трішки вистигнути і вмішуємо по одному курячі яйця. Додаємо борошно та перемішуємо.
- Викладаємо у стандартну форму від духовки, розрівнюємо тонким шаром.
- Випікаємо у розігрітій духовці до 180 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.
- Розділяємо корж на чотири частини, або робимо подвійну порцію і ділимо на дві частини.
Приготування:
Перемішуємо сметану та цукор, за бажанням можна дати загущувач для сметани. Крем буде повітряний.
Перемащуємо тортик і залишаємо настоятись.
Зверху присипаємо подрібненим пісочним печивом.
Смачного!