Медовик – традиційна домашня випічка, яка пасує до будь-якого столу: буденного чи святкового. Він складається з тонких медових коржів просочених ніжним вершковим кремом.

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Така випічка особливо вдало доповнить солодкий стіл на Новий рік чи Різдво, або смакуватиме до родинного чаювання.

Рецепт швидкого медовика

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 8

Інгредієнти:

– 120 грамів вершкового масла;

– 90 грамів меду;

– 120 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 курячих яйця;

– 200 грамів борошна.

Приготування:

Вершкове масло, цукор та мед розтоплюємо на вогні, постійно помішуючи. Додаємо соду та перемішуємо все декілька хвилин.

Залишаємо трішки вистигнути і вмішуємо по одному курячі яйця. Додаємо борошно та перемішуємо.

Викладаємо у стандартну форму від духовки, розрівнюємо тонким шаром.

Випікаємо у розігрітій духовці до 180 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.

Розділяємо корж на чотири частини, або робимо подвійну порцію і ділимо на дві частини.

Інгредієнти для крему:

– 600 грамів сметани;

– цукрова пудра.

Приготування:

Перемішуємо сметану та цукор, за бажанням можна дати загущувач для сметани. Крем буде повітряний.

Перемащуємо тортик і залишаємо настоятись.

Зверху присипаємо подрібненим пісочним печивом.

Смачного!