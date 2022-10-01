Быстрые рецепты привычных вкусных блюд – это козырная карта каждой опытной хозяйки. Они приходят на помощь, когда тратить время и усилия нет возможности, а стол хочется накрыть, как на праздник.

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Шоколадный пирог – это не всегда сложные кулинарные манипуляции и много времени. Вкусный десерт можно приготовить, имея под рукой несколько ингредиентов и сковороду!

Рецепт шоколадного пирога на сковороде

Время: 40 минут

Порций: 6

Шоколадное наслаждение / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 100 грамм муки;
  • 25 грамм какао;
  • 80 грамм сахара;
  • 100 грамм сливок (18%);
  • 60 миллилитров масла;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • шоколадный топинг на верх пирога (можно полить его шоколадом).

Приготовление:

  1. Яйца с сахаром взбиваем в пену.
  2. Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем в яйца. Также добавляем сливки, какао, растительное масло и хорошо перемешиваем.
  3. Разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом. Во избежание пригорания можно застелить ее пергаментной бумагой.
  4. Выливаем тесто на сковороду и плотно накрываем ее крышкой. Не должно быть никаких дыр.
  5. Жарим на самом маленьком огне примерно 35 минут. За 10 минут до готовности можно перевернуть тесто.
  6. Охлаждаем пирог, поливаем топингом или шоколадом и подаем на стол.