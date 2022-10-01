Быстрые рецепты привычных вкусных блюд – это козырная карта каждой опытной хозяйки. Они приходят на помощь, когда тратить время и усилия нет возможности, а стол хочется накрыть, как на праздник.

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Шоколадный пирог – это не всегда сложные кулинарные манипуляции и много времени. Вкусный десерт можно приготовить, имея под рукой несколько ингредиентов и сковороду!

Рецепт шоколадного пирога на сковороде

Время: 40 минут

Порций: 6

Шоколадное наслаждение / Фото Unsplash

Ингредиенты:

2 яйца;

100 грамм муки;

25 грамм какао;

80 грамм сахара;

100 грамм сливок (18%);

60 миллилитров масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

шоколадный топинг на верх пирога (можно полить его шоколадом).

Приготовление: