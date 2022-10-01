Швидкі рецепти звичних смачних страв – це козирна карта кожної досвідченої господині. Вони приходять на допомогу, коли витрачати час та зусилля немає можливості, а стіл хочеться накрити, неначе на свято.

Буде корисно Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини

Шоколадний пиріг – це не завжди складні кулінарні маніпуляції та багато часу. Смачний десерт можна приготувати, маючи під рукою лише кілька інгредієнтів та пательню!

Рецепт шоколадного пирога на пательні

Час: 40 хвилин

Порцій: 6

Шоколадна насолода / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 100 грамів борошна;
  • 25 грамів какао;
  • 80 грамів цукру;
  • 100 грамів вершків (18%);
  • 60 мілілітрів олії;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • шоколадний топінг на верх пирога (можна полити його шоколадом).

Приготування:

  1. Яйця з цукром збиваємо до піни.
  2. Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до яєць. Також додаємо вершки, какао, олію та гарно перемішуємо.
  3. Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Для уникнення пригорання можна застелити її пергаментним папером.
  4. Виливаємо тісто на пательню та щільно накриваємо її кришкою. Не повинно бути жодних дірок.
  5. Смажимо на найменшому вогні приблизно 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності можна перевернути тісто.
  6. Охолоджуємо пиріг, поливаємо топінгом або шоколадом і подаємо на стіл.