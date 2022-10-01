Этот рецепт пригодится каждой хозяйке: как приготовить шоколадный пирог на сковороде
1 октября 2022 , 23:05Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Иногда бывает, что сладенькое к чаю нужно приготовить за крайне ограниченное время. В таких случаях на помощь приходят быстрые рецепты, которые дарят отличный результат.
Быстрые рецепты привычных вкусных блюд – это козырная карта каждой опытной хозяйки. Они приходят на помощь, когда тратить время и усилия нет возможности, а стол хочется накрыть, как на праздник.
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Шоколадный пирог – это не всегда сложные кулинарные манипуляции и много времени. Вкусный десерт можно приготовить, имея под рукой несколько ингредиентов и сковороду!
Рецепт шоколадного пирога на сковороде
Время: 40 минут
Порций: 6
Шоколадное наслаждение / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 100 грамм муки;
- 25 грамм какао;
- 80 грамм сахара;
- 100 грамм сливок (18%);
- 60 миллилитров масла;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- шоколадный топинг на верх пирога (можно полить его шоколадом).
Приготовление:
- Яйца с сахаром взбиваем в пену.
- Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем в яйца. Также добавляем сливки, какао, растительное масло и хорошо перемешиваем.
- Разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом. Во избежание пригорания можно застелить ее пергаментной бумагой.
- Выливаем тесто на сковороду и плотно накрываем ее крышкой. Не должно быть никаких дыр.
- Жарим на самом маленьком огне примерно 35 минут. За 10 минут до готовности можно перевернуть тесто.
- Охлаждаем пирог, поливаем топингом или шоколадом и подаем на стол.