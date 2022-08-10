Самый быстрый рецепт без пастеризации: готовим густое сливовое варенье

10 августа 2022 , 20:41
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Источник:

ania gotuje

Когда зимой захочется сладенького, варенье из слив точно пригодится. Его можно смазывать на тосты или же добавлять в любимый песочный пирог.

Преимуществом этого рецепта варенья является его доступность и быстрота приготовления. Всего лишь три ингредиента – и на вашем зимнем столе появится душистое сливовое варенье.

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Рецепт варенья из слив

Время: 10 минут + 25 минут на варку
Порции: 4 баночки по 500 миллилитров

Особое варенье / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 2 килограмма слив;
  • 400 г сахара;
  • 40 граммов пектина.

Приготовление:

  1. Промойте сливы под проточной холодной водой и удалите из них косточки. Разделите каждую сливу минимум на четыре части.
  2. Подготовленные сливы поместить в кастрюлю (лучше выбрать с толстым дном).
  3. Накройте кастрюлю крышкой.
  4. Установите конфорку на среднюю мощность и варите сливы не больше пяти минут. Накрыв крышкой, дождитесь пока сливы пустят сок.
  5. Спустя пять минут снимите крышку и перемешайте сливы в кастрюле. Убавьте мощность конфорки, чтобы варенье варилось все время, но не сильно кипело.
  6. Смешайте сахар и пектин и высыпьте смесь в кастрюлю.
  7. Все тщательно перемешайте и варите, пока весь сахар полностью не растворится.
  8. Еще кипящее сливовое варенье разлейте в подготовленные простерилизованные банки (оставить около 1 сантиметра свободного пространства) и сразу же закрутите.
  9. Переверните банки вверх дном. Оставьте его в таком положении на 10 минут. Банки можно дополнительно накрыть полотенцем, чтобы они медленнее остывали. Через 10 минут поставьте их в "нормальное" положение, но держите под полотенцем.
  10. После охлаждения все крышки должны "всасываться".
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська