Преимуществом этого рецепта варенья является его доступность и быстрота приготовления. Всего лишь три ингредиента – и на вашем зимнем столе появится душистое сливовое варенье.
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Рецепт варенья из слив
Время: 10 минут + 25 минут на варку
Порции: 4 баночки по 500 миллилитров
Особое варенье / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2 килограмма слив;
- 400 г сахара;
- 40 граммов пектина.
Приготовление:
- Промойте сливы под проточной холодной водой и удалите из них косточки. Разделите каждую сливу минимум на четыре части.
- Подготовленные сливы поместить в кастрюлю (лучше выбрать с толстым дном).
- Накройте кастрюлю крышкой.
- Установите конфорку на среднюю мощность и варите сливы не больше пяти минут. Накрыв крышкой, дождитесь пока сливы пустят сок.
- Спустя пять минут снимите крышку и перемешайте сливы в кастрюле. Убавьте мощность конфорки, чтобы варенье варилось все время, но не сильно кипело.
- Смешайте сахар и пектин и высыпьте смесь в кастрюлю.
- Все тщательно перемешайте и варите, пока весь сахар полностью не растворится.
- Еще кипящее сливовое варенье разлейте в подготовленные простерилизованные банки (оставить около 1 сантиметра свободного пространства) и сразу же закрутите.
- Переверните банки вверх дном. Оставьте его в таком положении на 10 минут. Банки можно дополнительно накрыть полотенцем, чтобы они медленнее остывали. Через 10 минут поставьте их в "нормальное" положение, но держите под полотенцем.
- После охлаждения все крышки должны "всасываться".