Преимуществом этого рецепта варенья является его доступность и быстрота приготовления. Всего лишь три ингредиента – и на вашем зимнем столе появится душистое сливовое варенье.

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Рецепт варенья из слив

Время: 10 минут + 25 минут на варку

Порции: 4 баночки по 500 миллилитров

Особое варенье / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

2 килограмма слив;

400 г сахара;

40 граммов пектина.

Приготовление: