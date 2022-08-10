Перевагою цього рецепту варення є його доступність та швидкість приготування. Всього лиш три інгредієнти – і на вашому зимовому столі з’явиться запашне сливове варення.
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Рецепт варення зі слив
Час: 10 хвилин + 25 хвилин на варіння
Порції: 4 баночки по 500 мілілітрів
Особливе варення / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 2 кілограми слив;
- 400 грамів цукру;
- 40 грамів пектину.
Приготування:
- Промийте сливи під холодною проточною водою і видаліть з них кісточки. Розділіть кожну сливу мінімум на чотири частини.
- Підготовлені сливи помістити в каструлю (краще обрати із товстим дном).
- Накрийте каструлю кришкою.
- Встановіть конфорку на середню потужність і варіть сливи не більше п'яти хвилин. Накривши кришкою, дочекайтеся поки сливи пустять сік.
- Через п'ять хвилин зніміть кришку і перемішайте сливи в каструлі. Зменште потужність конфорки, щоб варення варилося весь час, але не сильно кипіло.
- Змішайте цукор та пектин та висипте цю суміш у каструлю.
- Все ретельно перемішайте та варіть поки весь цукор повністю не розчиниться.
- Ще кипляче сливове варення розлийте в підготовлені простерилізовані банки (залишити близько 1 сантиметр вільного простору) і відразу ж закрутіть.
- Переверніть банки догори дном. Залиште їх у такому положенні на 10 хвилин. Банки можна додатково накрити рушником, щоб вони повільніше остигали. Через 10 хвилин поставте їх у "нормальне" положення, але тримайте під рушником.
- Після охолодження всі кришки повинні "всмоктатися".