Когда нет времени: быстрый голландский соус, который подходит всем блюдам
Источник:haps
Каждый из нас пытается сделать вкус блюд совершенным, но соусы всегда придают им интересные нотки. Зачастую над соусами нужно постоять, но есть опции, которые позволяют приготовить это дополнение к еде очень быстро.
Большинство рецептов голландского соуса даже опытные кулинары сочтут сложным. На самом же деле его можно приготовить экспресс-методом, но для этого нужно следовать нескольким важным советам.
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Какие ингредиенты требуются для голландского соуса
- 3 желтка;
- 120 грамм мягкого сливочного масла;
- две чайные ложки воды;
- две чайные ложки лимонного сока;
- соль и перец по вкусу.
Готовим сложный соус быстро / Фото Onet Gorowanie
Как быстро приготовить соус
Лучшая опция для быстрого приготовления голландского соуса – миксер на медленных оборотах. Топим масло и даем ему остыть до комнатной температуры.
Желтки кладем в кастрюлю и взбиваем их венчиком 2 минуты. Постепенно добавляем лимонный сок. Продолжая сбивать желтки, ставим их на маленький огонь. Медленно вливаем растопленное масло.
Помешиваем и ждем, пока соус приобретет кремообразную консистенцию, похожую на сметану. Если она будет слишком густой – нужно добавить две чайные ложки воды.
Лучше всего соус подходит теплым. Его можно подавать с овощами и жареным мясом.