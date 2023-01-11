Большинство рецептов голландского соуса даже опытные кулинары сочтут сложным. На самом же деле его можно приготовить экспресс-методом, но для этого нужно следовать нескольким важным советам.

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Какие ингредиенты требуются для голландского соуса

3 желтка;

120 грамм мягкого сливочного масла;

две чайные ложки воды;

две чайные ложки лимонного сока;

соль и перец по вкусу.



Готовим сложный соус быстро / Фото Onet Gorowanie

Как быстро приготовить соус

Лучшая опция для быстрого приготовления голландского соуса – миксер на медленных оборотах. Топим масло и даем ему остыть до комнатной температуры.

Желтки кладем в кастрюлю и взбиваем их венчиком 2 минуты. Постепенно добавляем лимонный сок. Продолжая сбивать желтки, ставим их на маленький огонь. Медленно вливаем растопленное масло.

Помешиваем и ждем, пока соус приобретет кремообразную консистенцию, похожую на сметану. Если она будет слишком густой – нужно добавить две чайные ложки воды.

Лучше всего соус подходит теплым. Его можно подавать с овощами и жареным мясом.