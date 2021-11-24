Важную роль играют пропорции отдельных ингредиентов, а также питание и здоровый образ жизни, основанный на проведении свободного времени. Ниже – самые полезные и вкусные греческие продукты и блюда, насладиться которыми можно и в Украине.

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Основу греческой кухни составляют свежие овощи – они являются основным ингредиентом практически всех блюд. Всемирно известный греческий салат состоит из помидоров, огурцов, перца, красного лука, оливок и, конечно, традиционного творога. Более сытные блюда готовят на основе бобовых – фасоли, фасоли, чечевицы и гороха. Они являются источником полезного белка.

Полезно и вкусно / Фото unsplash

В греческий стол также входят шпинат и кабачки. Спанакопита – это вкусная греческая запеканка, которая готовится со шпинатом и фетой, а также фило тесто.

Рыбу в греческой кухне подают разными способами. Наиболее популярны жирная морская рыба: тунец, скумбрия, окунь и морской лещ. Они являются богатым источником ненасыщенных жирных кислот, снижающих уровень плохого холестерина и защищающих от сердечных заболеваний. Рыбу приправляют свежей зеленью и чесноком, а затем запекают, жарят или варят. Ее часто подают в тесте с чесночным соусом или в лимонном маринаде.

Аппетитные здоровые деликатесы / Фото unsplash

Греки тоже любят курятину. Ее вкусно тушат или запекают. Секрет греческой кухни – полезные и ароматные добавки. Большинство блюд включают оливковое масло и свежую зелень: чабер, орегано, розмарин, чабрец, лавровый лист, мяту и петрушку. Все они оказывают очень положительное влияние на организм.

Секреты крепкого здоровья / Фото unsplash

Греческие десерты созданы на основе фруктов: арбузов, абрикосов, слив и цитрусовых. Сладкая альтернатива – десерты на основе натурального йогурта, меда и орехов. Они укрепляют иммунитет, стимулируют работу мозга и снижают уровень плохого холестерина. Йогурт, с другой стороны, является ценным источником кальция, укрепляющего кости.

Самый сладкий греческий десерт – галактобуреко – сочетание манного крема, тесто фило и цитрусово-коричного сиропа. Деликатес настолько калориен, что его подают в виде небольших кубиков.