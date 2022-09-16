Чтобы снизить калорийность любимых чебуреков – попробуйте приготовить их без теста. Вместо него украинская кондитерка Лиза Глинская предлагает использовать капустные листья.

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Такие оригинальные чебуреки с курятиной понравятся каждому, мы в этом уверены.

Капустные чебуреки без теста: рецепт

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 10 – 12 штук

Ингредиенты:

– 1 большая капуста;

– 500 граммов курятины;

– 3 лука;

– 50 миллилитров холодной воды;

– соль и черный перец;

– 3 яйца;

– подсолнечное масло.

Приготовление:

Делаем надрезы на белокочанной капусте. Опускаем ее в кипящую воду, отделяем капустные листья. Оставляем их в кипящей воде на 2 – 3 минуты, чтобы листья стали мягкими.

Кочан, оставшийся с остатком капустных листьев, натираем на терке. Добавляем натертый лук, куриный фарш, соль и перец.



Чебуреки без теста / Фото из личного архива Лизы Глинской

Перемешайте, положите куриный фарш тонким слоем на одну сторону листьев, закройте другой.

Размешайте яйца вилкой. Перед тем как жарить чебуреки, опустите их в яйца.

Обжаривайте с обеих сторон на разогретой сковороде под крышкой, с добавлением растительного масла.

Готовые чебуреки переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте их на стол горячими.

Приятного тебе аппетита!