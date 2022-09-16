Чтобы снизить калорийность любимых чебуреков – попробуйте приготовить их без теста. Вместо него украинская кондитерка Лиза Глинская предлагает использовать капустные листья.
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Такие оригинальные чебуреки с курятиной понравятся каждому, мы в этом уверены.
Капустные чебуреки без теста: рецепт
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Делаем надрезы на белокочанной капусте. Опускаем ее в кипящую воду, отделяем капустные листья. Оставляем их в кипящей воде на 2 – 3 минуты, чтобы листья стали мягкими.
- Кочан, оставшийся с остатком капустных листьев, натираем на терке. Добавляем натертый лук, куриный фарш, соль и перец.
Чебуреки без теста / Фото из личного архива Лизы Глинской
- Перемешайте, положите куриный фарш тонким слоем на одну сторону листьев, закройте другой.
- Размешайте яйца вилкой. Перед тем как жарить чебуреки, опустите их в яйца.
- Обжаривайте с обеих сторон на разогретой сковороде под крышкой, с добавлением растительного масла.
- Готовые чебуреки переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте их на стол горячими.
Приятного тебе аппетита!