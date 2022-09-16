Щоб зменшити калорійність улюблених чебуреків – спробуйте приготувати їх без тіста. Замість нього українська кондитерка Ліза Глінська пропонує використати капустяне листя.

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Такі оригінальні чебуреки з курятиною сподобаються кожному, ми в цьому впевнені.

Капустяні чебуреки без тіста: рецепт

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– 1 велика капуста;

– 500 грамів курятини;

– 3 цибулі;

– 50 мілілітрів холодної води;

– сіль і чорний перець;

– 3 яйця;

– соняшникова олія.

Приготування:

Робимо надрізи на білоголовій капусті. Опускаємо її в киплячу воду, відокремлюємо капустяне листя. Залишаємо їх у киплячій воді на 2 – 3 хвилини, щоб листя стало м'яким.

Качан, який залишився із залишком капустяного листя, натираємо на терці. Додаємо натерту цибулю, курячий фарш, сіль та перець.



Чебуреки без тіста / Фото з особистого архіву Лізи Глінської

Перемішайте, покладіть курячий фарш тонким шаром на одну сторону листя, закрийте другою.

Розмішайте яйця виделкою. Перед тим, як смажити чебуреки, опустіть їх у яйця.

Обсмажуйте з обох боків на розігрітій сковорідці під кришкою, із додаванням рослинної олії.

Готові чебуреки перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте їх до столу гарячими.

Смачного!