Щоб зменшити калорійність улюблених чебуреків – спробуйте приготувати їх без тіста. Замість нього українська кондитерка Ліза Глінська пропонує використати капустяне листя.
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Такі оригінальні чебуреки з курятиною сподобаються кожному, ми в цьому впевнені.
Капустяні чебуреки без тіста: рецепт
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Робимо надрізи на білоголовій капусті. Опускаємо її в киплячу воду, відокремлюємо капустяне листя. Залишаємо їх у киплячій воді на 2 – 3 хвилини, щоб листя стало м'яким.
- Качан, який залишився із залишком капустяного листя, натираємо на терці. Додаємо натерту цибулю, курячий фарш, сіль та перець.
Чебуреки без тіста / Фото з особистого архіву Лізи Глінської
- Перемішайте, покладіть курячий фарш тонким шаром на одну сторону листя, закрийте другою.
- Розмішайте яйця виделкою. Перед тим, як смажити чебуреки, опустіть їх у яйця.
- Обсмажуйте з обох боків на розігрітій сковорідці під кришкою, із додаванням рослинної олії.
- Готові чебуреки перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте їх до столу гарячими.
Смачного!