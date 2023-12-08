Вы точно этого не знали: тайна сочных чебуреков от Клопотенко
Источник:Евгений Клопотенко
Крымскотатарские чебуреки уже давно вошли в меню украинцев. Ведь их можно с легкостью приготовить дома, а потом устроить посиделки в кругу друзей или родных.
Секрет вкусных чебуреков заключается, конечно, в хорошем фарше. Главное, чтобы он не получился сухим.
Для этого нужно добавить в фарш холодную воду. Если вы его вымешаете, то почувствуете, что он влажный и водянистый. Однако следует быть осторожными, чтобы не сделать его жидким.
Попробуйте также Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным
Рецепт идеальных чебуреков
- Время: 55 минут
- Порций: 8
Ингредиенты для теста:
– 600 граммов муки;
– 250 миллилитров воды (50 градусов);
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 столовая ложка масла.
Что нужно для начинки:
– 800 граммов говяжьего фарша;
– 1 большой лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка зиры;
– 200 миллилитров воды;
– масло (для жарки);
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Высыпьте в миску 600 граммов муки, добавьте 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку уксуса, 1 столовую ложку масла и 250 миллилитров теплой воды.
- Хорошо размешайте и замесите пластичное тесто. Оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Пропустите говядину через мясорубку и сделайте фарш. У вас должно получиться 800 граммов фарша. Луковицу мелко порежьте острым ножом и добавьте в фарш вместе с 2 измельченными зубчиками чеснока.
- Доведите фарш по вкусу солью с перцем и добавьте 1 столовую ложку зиры для усиления аромата. Влейте в фарш 200 миллилитров очень холодной воды и хорошо вымешайте. Оставьте минут на 10.
- Разделите тесто на 8 – 12 шариков. Не делайте чебуреки слишком маленькими. Сначала приплюсните шарики руками, а затем раскатайте каждый в тонкий пласт. Старайтесь делать их круглыми.
- На одну половину пласта теста выложите начинку. Смажьте края теста водой, чтобы они хорошо слиплись.
- Накройте начинку второй половиной, тщательно закрепив тесто с краев. Затем обрежьте лишнее тесто с краев чебуреков, чтобы придать им красивую форму.
- Зубчиками вилки еще раз хорошо закрепите края чебуреков. Важно, чтобы края были герметично закрыты, чтобы при жарке сок из начинки не начал вытекать на сковороду с маслом.
- На хорошо разогретой сковороде с обилием масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки. Лучше делать это партиями, чтобы чебуреки плотно не прилегали друг к другу. Так они лучше приготовятся и будут более хрустящими.
- Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.