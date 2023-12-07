Гордость итальянских бабушек: готовим традиционную лазанью – аутентичный рецепт

Классическая лазанья готовится из листьев пасты, переслоенных мясным фаршем с томатным соусом, тертым сыром и соусом бешамель. В итоге получается очень сытное блюдо с насыщенным вкусом.

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Как приготовить классическую лазанью без бешамель

  • Время: 60 минут
  • Порций: 6

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Такая лазанья будет по вкусу всем / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Разогрейте на сковороде масло. Выложите туда розмарин, чабрец, лавровый лист и нарезанный лук.
  2. Жарьте до прозрачности лука и добавьте фарш. Готовьте, пока мясо не изменит цвет, после чего посолите, поперчите и добавьте паприку.
  3. Добавьте томатное пюре и потушите еще несколько минут. Для приготовления томатного пюре снимите кожуру с помидоров и перебейте их в блендере.
  4. Выложите несколько листов лазаньи в форму. Покройте их соусом и тертым сыром. Вместо моцареллы можно взять любой сыр. Единственное условие – он должен хорошо плавиться.
  5. Выложите сверху снова листы, соус и сыр. Продолжайте, пока листы не закончатся. На верхний лист лазаньи выложите томатное пюре.
  6. Выпекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Готовое блюдо посыпьте тертым сыром, поставьте в разогретую духовку и запекайте, пока сыр не расплавится.