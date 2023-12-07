Гордость итальянских бабушек: готовим традиционную лазанью – аутентичный рецепт

Классическая лазанья готовится из листьев пасты, переслоенных мясным фаршем с томатным соусом, тертым сыром и соусом бешамель. В итоге получается очень сытное блюдо с насыщенным вкусом.

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Как приготовить классическую лазанью без бешамель

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов помидоров;

– чабрец по вкусу;

– веточка розмарина;

– 10 готовых листьев лазаньи;

– 50 граммов оливкового масла;

– 150 граммов моцареллы;

– 1 лавровый лист;

– 200 граммов лука;

– 400 граммов говяжьего фарша;

– соль, паприка и черный молотый перец по вкусу.



Такая лазанья будет по вкусу всем / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте на сковороде масло. Выложите туда розмарин, чабрец, лавровый лист и нарезанный лук. Жарьте до прозрачности лука и добавьте фарш. Готовьте, пока мясо не изменит цвет, после чего посолите, поперчите и добавьте паприку. Добавьте томатное пюре и потушите еще несколько минут. Для приготовления томатного пюре снимите кожуру с помидоров и перебейте их в блендере. Выложите несколько листов лазаньи в форму. Покройте их соусом и тертым сыром. Вместо моцареллы можно взять любой сыр. Единственное условие – он должен хорошо плавиться. Выложите сверху снова листы, соус и сыр. Продолжайте, пока листы не закончатся. На верхний лист лазаньи выложите томатное пюре. Выпекайте лазанью в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Готовое блюдо посыпьте тертым сыром, поставьте в разогретую духовку и запекайте, пока сыр не расплавится.

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