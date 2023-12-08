Секрет вкусных чебуреков заключается, конечно, в хорошем фарше. Главное, чтобы он не получился сухим.
Для этого нужно добавить в фарш холодную воду. Если вы его вымешаете, то почувствуете, что он влажный и водянистый. Однако следует быть осторожными, чтобы не сделать его жидким.
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Рецепт идеальных чебуреков
- Время: 55 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Высыпьте в миску 600 граммов муки, добавьте 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку уксуса, 1 столовую ложку масла и 250 миллилитров теплой воды.
- Хорошо размешайте и замесите пластичное тесто. Оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Пропустите говядину через мясорубку и сделайте фарш. У вас должно получиться 800 граммов фарша. Луковицу мелко порежьте острым ножом и добавьте в фарш вместе с 2 измельченными зубчиками чеснока.
- Доведите фарш по вкусу солью с перцем и добавьте 1 столовую ложку зиры для усиления аромата. Влейте в фарш 200 миллилитров очень холодной воды и хорошо вымешайте. Оставьте минут на 10.
- Разделите тесто на 8 – 12 шариков. Не делайте чебуреки слишком маленькими. Сначала приплюсните шарики руками, а затем раскатайте каждый в тонкий пласт. Старайтесь делать их круглыми.
- На одну половину пласта теста выложите начинку. Смажьте края теста водой, чтобы они хорошо слиплись.
- Накройте начинку второй половиной, тщательно закрепив тесто с краев. Затем обрежьте лишнее тесто с краев чебуреков, чтобы придать им красивую форму.
- Зубчиками вилки еще раз хорошо закрепите края чебуреков. Важно, чтобы края были герметично закрыты, чтобы при жарке сок из начинки не начал вытекать на сковороду с маслом.
- На хорошо разогретой сковороде с обилием масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки. Лучше делать это партиями, чтобы чебуреки плотно не прилегали друг к другу. Так они лучше приготовятся и будут более хрустящими.
- Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.