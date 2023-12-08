Секрет вкусных чебуреков заключается, конечно, в хорошем фарше. Главное, чтобы он не получился сухим.

Для этого нужно добавить в фарш холодную воду. Если вы его вымешаете, то почувствуете, что он влажный и водянистый. Однако следует быть осторожными, чтобы не сделать его жидким.

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Рецепт идеальных чебуреков

Время: 55 минут

55 минут Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 600 граммов муки;

– 250 миллилитров воды (50 градусов);

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 1 столовая ложка масла. Что нужно для начинки:

– 800 граммов говяжьего фарша;

– 1 большой лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка зиры;

– 200 миллилитров воды;

– масло (для жарки);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Высыпьте в миску 600 граммов муки, добавьте 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку уксуса, 1 столовую ложку масла и 250 миллилитров теплой воды. Хорошо размешайте и замесите пластичное тесто. Оберните его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут. Пропустите говядину через мясорубку и сделайте фарш. У вас должно получиться 800 граммов фарша. Луковицу мелко порежьте острым ножом и добавьте в фарш вместе с 2 измельченными зубчиками чеснока. Доведите фарш по вкусу солью с перцем и добавьте 1 столовую ложку зиры для усиления аромата. Влейте в фарш 200 миллилитров очень холодной воды и хорошо вымешайте. Оставьте минут на 10. Разделите тесто на 8 – 12 шариков. Не делайте чебуреки слишком маленькими. Сначала приплюсните шарики руками, а затем раскатайте каждый в тонкий пласт. Старайтесь делать их круглыми. На одну половину пласта теста выложите начинку. Смажьте края теста водой, чтобы они хорошо слиплись. Накройте начинку второй половиной, тщательно закрепив тесто с краев. Затем обрежьте лишнее тесто с краев чебуреков, чтобы придать им красивую форму. Зубчиками вилки еще раз хорошо закрепите края чебуреков. Важно, чтобы края были герметично закрыты, чтобы при жарке сок из начинки не начал вытекать на сковороду с маслом. На хорошо разогретой сковороде с обилием масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки. Лучше делать это партиями, чтобы чебуреки плотно не прилегали друг к другу. Так они лучше приготовятся и будут более хрустящими. Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

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