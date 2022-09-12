Продукты, которых избегала королева Елизавета II: узнайте причину

Елизавета II известна не только несгибаемым характером и принципами, но и заботой о своем здоровье. Покойная монархиня прожила 96 лет и поражала своей энергичностью даже на протяжении последних лет.

Елизавета II очень придирчиво относилась к своему рациону. Покойная монархиня имела список продуктов и блюд, которые никогда не должны были появляться на ее столе.

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Белые яйца

Королева любила яичницу, особенно с лососем и трюфелями на Рождество. Но она предпочитала коричневые яйца, поскольку считала, что они вкуснее.

Фуа-гра

Французский деликатес был запрещен в королевских дворцах в 2008 году принцем Чарльзом из-за заботы о благополучии животных.

Привычки королевы​ / Фото Getty Images

Чеснок и лук

А точнее – блюда, в которых они ярко выражены. Она ненавидела чеснок, а лук употребляла только обработанный и в ограниченном количестве.

Моллюски

Кроме того, в меню королевы не было моллюсков, ведь они несут высокий риск пищевого отравления. Бывший королевский дворецкий Грант Гарольд подтвердил, что члены королевской семьи боялись серьезной реакции на пищевое отравление, особенно если они находились в заграничном туре.

Королевские традиции/ Фото Getty Images

Пицца

Королева Елизавета II никогда не ела пиццу. Это утверждает шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший в Букингемском дворце 15 лет.