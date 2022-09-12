Єлизавета ІІ дуже прискіпливо ставилася до свого раціону. Покійна монархиня мала список страв, які ніколи не мали з'являтися на її столі.

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Білі яйця

Королева любила яєчню, особливо з лососем і трюфелями на Різдво. Але вона віддавала перевагу коричневим яйцям, оскільки вважала, що вони смачніші.

Фуа-гра

Французький делікатес був заборонений в королівських палацах у 2008 році принцом Чарльзом через турботу про добробут тварин.

Звички королеви / Фото Getty Images

Часник і цибуля

А точніше – страви у яких вони яскраво виражені. Вона ненавиділа часник, а цибулю споживала лише оброблену та в обмеженій кількості.

Молюски

Крім того, в меню королеви не було молюсків, адже вони несуть високий ризик харчового отруєння. Колишній королівський дворецький Грант Гарольд підтвердив, що члени королівської сім’ї боялися серйозної реакції на харчове отруєння, особливо якщо вони перебували в закордонному турі.

Королівські традиції / Фото Getty Images

Піца

Королева Єлизавета II ніколи не їла піцу. Це стверджує шеф-кухар Даррен Макгрейді, який працював у Букінгемському палаці аж 15 років.