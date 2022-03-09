Чем кормит украинских защитников Эктор Хименес-Браво

Колумбиец Эктор Хименес-Браво работает в Украине уже более 10 лет. Разумеется, он не мог остаться в стороне от трагических событий и стал обеспечивать украинских защитников питательными комплексными обедами.

Повара из киевских ресторанов Эктора работают с утра до вечера в усиленном режиме, чтобы наши парни вкусно и сытно ели.

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К поварам из заведений "Бао" и "Нам" присоединились команды ресторанов "Мафия" и "Грузия".



Фото со страницы Эктора Хименеса-Браво

Каждый день повара отправляют украинским защитникам наваристые супы, витаминные салаты из свежих и паровых овощей и зелени.



Фото со страницы Эктора Хименеса-Браво

Воины подкрепляются домашними пельменями и борщом, рассыпчатой гречневой кашей, макаронами с мясом.