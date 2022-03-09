Кухарі з київських ресторанів Ектора працюють з ранку до вечора в посиленому режимі, щоб наші хлопці смачно та ситно їли.
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До кухарів із закладів "Бао" й "Нам" доєдналися команди ресторанів "Мафія" та "Грузія".
Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
Щодня кухарі відправляють українським захисникам наваристі супи, вітамінні салати зі свіжих і парових овочів та зелені.
Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
Воїнів частують домашніми пельменями та борщем, розсипчастою гречаною кашею, макаронами з м'ясом.