Кухарі з київських ресторанів Ектора працюють з ранку до вечора в посиленому режимі, щоб наші хлопці смачно та ситно їли.

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До кухарів із закладів "Бао" й "Нам" доєдналися команди ресторанів "Мафія" та "Грузія".



Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Щодня кухарі відправляють українським захисникам наваристі супи, вітамінні салати зі свіжих і парових овочів та зелені.



Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Воїнів частують домашніми пельменями та борщем, розсипчастою гречаною кашею, макаронами з м'ясом.