Чтобы сформировать сытный комплексный обед, вам нужно определиться с выбором основных ингредиентов, которые должны сочетаться между собой.
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Баланс белков, жиров и углеводов в блюде – это залог здорового и сытного приема пищи (завтрака, обеда или ужина). 24 канал подготовил для вас простой и доступный список продуктов, которые относят к трем основным категориям БЖВ (белки, жиры, углеводы).
Белки
- курятина;
- говядина;
- индейка;
- бобовые;
- тунец;
- красная рыба;
- твердый и мягкий творог;
- куриные или перепелиные яйца.
Жиры
- орехи;
- авокадо;
- семена (подсолнечные, тыквенные);
- оливковое масло;
- арахисовая паста.
Углеводы
- бурый и дикий рис;
- киноа;
- гречиха;
- овсяные хлопья;
- кускус;
- макароны (из твердых сортов пшеницы).
Клетчатка (овощи)
- морковь;
- свёкла;
- брокколи;
- шпинат;
- зеленая фасоль;
- огурцы;
- помидоры;
- батат.
Готовые варианты сбалансированных обедов
Мы составили несколько вариантов готовых обедов для вдохновения и удобства.
- Куриная грудка-гриль, обжаренная на оливковом масле брокколи, запеченный картофель "в мундирах" и отварной бурый рис с корицей.
Фото Damn delicious
- Обжаренные говяжьи колбаски, запеченный картофель, яичница с сыром, или брокколи и бекон.
Фото Damn delicious
- Говяжий фарш обжаренный со специями, тушеный шпинат, отварные яйца и рис.
Фото Damn delicious
Сочетайте продукты, экспериментируйте!