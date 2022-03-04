Чтобы сформировать сытный комплексный обед, вам нужно определиться с выбором основных ингредиентов, которые должны сочетаться между собой.

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Баланс белков, жиров и углеводов в блюде – это залог здорового и сытного приема пищи (завтрака, обеда или ужина). 24 канал подготовил для вас простой и доступный список продуктов, которые относят к трем основным категориям БЖВ (белки, жиры, углеводы).

Белки

курятина;

говядина;

индейка;

бобовые;

тунец;

красная рыба;

твердый и мягкий творог;

куриные или перепелиные яйца.

Жиры

орехи;

авокадо;

семена (подсолнечные, тыквенные);

оливковое масло;

арахисовая паста.

Углеводы

бурый и дикий рис;

киноа;

гречиха;

овсяные хлопья;

кускус;

макароны (из твердых сортов пшеницы).

Клетчатка (овощи)

морковь;

свёкла;

брокколи;

шпинат;

зеленая фасоль;

огурцы;

помидоры;

батат.

Готовые варианты сбалансированных обедов

Мы составили несколько вариантов готовых обедов для вдохновения и удобства.

Куриная грудка-гриль, обжаренная на оливковом масле брокколи, запеченный картофель "в мундирах" и отварной бурый рис с корицей.



Фото Damn delicious

Обжаренные говяжьи колбаски, запеченный картофель, яичница с сыром, или брокколи и бекон.



Фото Damn delicious

Говяжий фарш обжаренный со специями, тушеный шпинат, отварные яйца и рис.



Фото Damn delicious

Сочетайте продукты, экспериментируйте!