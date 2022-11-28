Чтобы получить нежные и сочные отбивные из свинины, не требуется никаких особых ингредиентов. Обеспечить фантастический вкус и текстуру блюда поможет простой маринад, составляющие для которого всегда есть в вашем холодильнике и на полках со специями.

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Как приготовить маринад для отбивных из свинины

Для этого рецепта не нужно оливковое масло, зернистая горчица или пиво. Только майонез, несколько трав – и отличный вкус гарантирован.

Легкий шедевр / Фото Cookery

Простой маринад для отбивных из свинины:

2 столовые ложки майонеза;

2 яйца;

столовая ложка лимонного сока;

пучок укропа.

Приготовление:

Укроп мелко рубим. Яйца вбиваем в миску и взбиваем. К яйцам добавляем майонез, лимонный сок и укроп. Все тщательно перемешиваем.

Отбивные следует посолить и поперчить, покрыть маринадом, накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на несколько часов. Жарить отбивные лучше всего в панировочных сухарях.