Зачем добавлять перец в чай: этот вкус вас просто поразит

Чай является одним из самых популярных напитков по всему миру. Он отлично подходит в любой ситуации. Обычно его приправляют сахаром, лимонным соком, медом или имбирем, однако это далеко не исчерпывающий список опций.

Черный перец – одна из самых популярных и универсальных специй. Ею приправляют разные блюда, чтобы сделать их более выразительными. Характерную остроту ему придает вещество пиперин. Он обладает противовоспалительным действием, а также может усилить вкус чая.

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Почему следует добавлять перец в чай

Обычно мы тянемся к чаю, когда хотим согреться. А представьте, что произойдет, если добавить в чай перец. Вкус чая с добавлением перца тоже великолепен. Несколько горошин черного перца необходимо добавить на этапе заваривания, чтобы он успел отдать характерный вкус и аромат. Готовая чайная заварка будет немного пикантной.

Особенный чай / Фото unsplash

Инструкция

вскипятите воду;

– поместите чай и несколько горошин черного перца в чайник и добавьте горячую воду;

– накройте чайник крышкой и оставьте чай 5 минут;

– процедите заварку и налейте горячий чай в чашки.

Что еще стоит добавить в чай

В чай можно добавлять другие интересные ингредиенты. Они изменят его вкус и усилят другие свойства.

Варенье из малины – имеет согревающее и действие.

Молоко – благодаря добавлению этого ингредиента можно смягчить вкус заварки. Молоко добавляет немного природной сладости, выравнивая вкус чая.

Мед – им можно подслащивать чай, заменив сахар. Однако следует помнить, что его нужно класть в теплый, а не в горячий чай. При температуре выше 60 градусов он теряет свои полезные свойства.