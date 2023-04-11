Пармезан, или итальянский Parmigiano Reggiano, является самым известным итальянским сыром в мире. Это твердый сыр, который выдерживают в россоле несколько месяцев.

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Производится из коровьего молока коров породы Реджана. Этот сыр создали монахи бенедиктинцы и цистерианцы еще в 11 веке. Итальянцы используют Пармезан практически во всех блюдах. Его добавляют в пиццу, пасту с соусами, ризотто или супы.

Можно ли заменить пармезан

За настоящий Пармезан итальянского производства нужно заплатить много, а купить его не так просто. Однако в продуктовых магазинах предлагаются другие сорта сыра, которые могут заменить итальянский деликатес.

Гран Падано

Это лучшая замена Пармезану. Изготовляется из коровьего молока, созревает минимум девять месяцев. Обладает нежным вкусом с легкой ореховой ноткой. Он жесткий, хрустящий, его легко резать и натирать. Вы можете использовать его как полноценную замену Пармезану.

Сыр – обязательный ингредиент многих блюд / Фото unsplash

Пекорино Романо

Это твердый сыр длительного созревания из коровьего молока. Обладает интенсивным орехово-пряным вкусом. Хорошо подходит как дополнение к блюдам и украшение уже готовой пищи. Идеально сочетается с пастой, пиццей и томатным соусом.

Чеддер

Английский чеддер имеет сливочно-ореховый вкус, похожий на Пармезан. Отличается от итальянского сыра мягкостью и пластичностью. Его вкус достаточно соленый, острый и ореховый. Идеально подходит для соусов, блюд в духовке или пицце. Хорошо подходит с гренками.

Сыр Гауда

Оригинальный сыр Гауда родом из Нидерландов. Это мягкий, нежный и соленый сыр с ореховым привкусом. Это не точный эквивалент Пармезана, но он отлично подходит как ингредиент для соусов и запеканок, поскольку легко тает. Также им можно украсить многие блюда и подать как один из элементов творожной доски.

Сыр фета

Пармезан может заменить греческий сыр фета из козьего молока. Хотя у него совсем другая, кремовая консистенция и солоноватый вкус, он прекрасно сочетается с горячими и холодными блюдами.