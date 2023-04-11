Есть ли альтернатива: чем можно заменить сыр Пармезан
Источник:beszamel
Каждый любящий итальянскую кухню знает, что сыр Пармезан является ее неотъемлемой составляющей. Оригинальный итальянский Пармезан трудно найти, к тому же его стоимость хорошо "кусается". Можно ли качественно заменить этот ингредиент – читайте в материале.
Пармезан, или итальянский Parmigiano Reggiano, является самым известным итальянским сыром в мире. Это твердый сыр, который выдерживают в россоле несколько месяцев.
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Производится из коровьего молока коров породы Реджана. Этот сыр создали монахи бенедиктинцы и цистерианцы еще в 11 веке. Итальянцы используют Пармезан практически во всех блюдах. Его добавляют в пиццу, пасту с соусами, ризотто или супы.
Можно ли заменить пармезан
За настоящий Пармезан итальянского производства нужно заплатить много, а купить его не так просто. Однако в продуктовых магазинах предлагаются другие сорта сыра, которые могут заменить итальянский деликатес.
Гран Падано
Это лучшая замена Пармезану. Изготовляется из коровьего молока, созревает минимум девять месяцев. Обладает нежным вкусом с легкой ореховой ноткой. Он жесткий, хрустящий, его легко резать и натирать. Вы можете использовать его как полноценную замену Пармезану.
Пекорино Романо
Это твердый сыр длительного созревания из коровьего молока. Обладает интенсивным орехово-пряным вкусом. Хорошо подходит как дополнение к блюдам и украшение уже готовой пищи. Идеально сочетается с пастой, пиццей и томатным соусом.
Чеддер
Английский чеддер имеет сливочно-ореховый вкус, похожий на Пармезан. Отличается от итальянского сыра мягкостью и пластичностью. Его вкус достаточно соленый, острый и ореховый. Идеально подходит для соусов, блюд в духовке или пицце. Хорошо подходит с гренками.
Сыр Гауда
Оригинальный сыр Гауда родом из Нидерландов. Это мягкий, нежный и соленый сыр с ореховым привкусом. Это не точный эквивалент Пармезана, но он отлично подходит как ингредиент для соусов и запеканок, поскольку легко тает. Также им можно украсить многие блюда и подать как один из элементов творожной доски.
Сыр фета
Пармезан может заменить греческий сыр фета из козьего молока. Хотя у него совсем другая, кремовая консистенция и солоноватый вкус, он прекрасно сочетается с горячими и холодными блюдами.