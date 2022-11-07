Когда рецепт заставляет что-то придумывать: чем можно заменить свежий базилик

Довольно часто в рецептах встречаются ингредиенты, которых нет под рукой, а идти в магазин не хочется. Именно тогда приходят на помощь всевозможные кулинарные лайфхаки.

Свежий базилик можно увидеть в невероятно большом количестве рецептов. Часто бывает, что его нет в холодильнике, а бежать в магазин нет времени или желания. Не стоит паниковать – есть множество способов, которые позволят обойтись без него.

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Чем можно заменить свежий базилик

Орегано

Если вы готовите какое-нибудь блюдо из средиземноморской кухни, то вместо базилика можно использовать орегано. Опытные кулинары знают, что оба эти растения из семейства Lamiaceae, у них практически одинаковый вкус и аромат.

Равноценная замена базилика / Фото Pixabay

Но стоит помнить важную деталь: если в рецепте уже есть орегано, то лучше не использовать базилик вообще, чем удваивать порцию орегано.

Петрушка

Неожиданно, но петрушка отлично справится с заменой базилика. Правда, эта замена работает только при небольших порциях, ведь петрушка и базилик находятся в разных вкусовых профилях. Если в рецепте свежий базилик играет основную роль – прием с петрушкой не сработает.

Шпинат

Если вы готовите салат, где базилик должен быть свежим, вместо него вы вполне спокойно можете использовать шпинат. В нем отсутствуют лишь некоторые вкусовые нотки, которыми владеет базилик, но разницу смогут ощутить только настоящие гурманы.