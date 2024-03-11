С чем на самом деле надо есть хумус: ответ может вас удивить
Источник:ТСН
Хумусом называют пюре из нута. Это вкусное и питательное блюдо традиционно едят израильтяне и арабы.
На арабском даже само растение называют хумусом. Используют это пюре как самостоятельно, так и для заправки салатов.
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Что такое хумус
Хумус также очень часто едят в средиземноморских странах, на Ближнем Востоке и в Африке. На самом деле неизвестно, когда именно его приготовили впервые. Рецепты хумуса находили в египетских и арабских кулинарных книгах.
В Европе же его начали подавать к столу гораздо позже – только в XX веке. А в США хумус завезли беженцы из Ливана только в 1975-х годах.
Нутрициологи говорят, что нут, который является основой хумуса, содержит 27% суточной нормы белка, а также:
- углеводы, жиры, минералы, пищевые волокна,
- большое количество микроэлементов (в частности, фосфора, марганца, меди, калия, серы, цинка, кальция),
- витамины A, C, E, K, бета-каротин,
- фитоэстрогены, биоактивные вещества, жирные кислоты Омега-3.
Хумус делают из нута и пасты тахини / Фото Unsplash
С чем есть хумус
- Хумус можно есть как самостоятельное блюдо, однако чаще всего его подают как закуску.
- Он прекрасно сочетается со свежими овощами – огурцами, морковью, помидором, сельдереем.
- Также хумусом можно намазывать хлебцы или лепешки.
- Реже хумус используют как соус для пиццы или запеканок.
- Из-за добавления острых специй из него получается отличная закуска к морепродуктам или мексиканским кукурузным чипсам.
- Также хумус иногда используют в качестве заправки для мясных и овощных салатов.