Хумус – классическая закуска в странах Ближнего Востока. Обычно хумус готовят из нута, но сегодня существует много вариаций современного блюда: из фасоли, свеклы и даже авокадо.
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Лучше всего есть хумус с хлебцами, лавашем или гренками, или же с овощами.
Рецепт классического хумуса
- Время: 30 минут (8 часов в замачивание)
- Порции: 3 – 4
Приготовление:
- Заранее замачиваем нут в воде, лучше бросить его с вечера.
- Отвариваем нут в подсоленной воде до готовности.
- В чаше блендера соединяем нут, тахина, чеснок и специи. Измельчаем все в однородную массу.
- Вливаем в массу масло и продолжаем сбивать хумус.
Приятного аппетита!