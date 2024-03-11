На арабском даже само растение называют хумусом. Используют это пюре как самостоятельно, так и для заправки салатов.

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Что такое хумус

Хумус также очень часто едят в средиземноморских странах, на Ближнем Востоке и в Африке. На самом деле неизвестно, когда именно его приготовили впервые. Рецепты хумуса находили в египетских и арабских кулинарных книгах.

В Европе же его начали подавать к столу гораздо позже – только в XX веке. А в США хумус завезли беженцы из Ливана только в 1975-х годах.

Нутрициологи говорят, что нут, который является основой хумуса, содержит 27% суточной нормы белка, а также:

углеводы, жиры, минералы, пищевые волокна,

большое количество микроэлементов (в частности, фосфора, марганца, меди, калия, серы, цинка, кальция),

витамины A, C, E, K, бета-каротин,

фитоэстрогены, биоактивные вещества, жирные кислоты Омега-3.



Хумус делают из нута и пасты тахини / Фото Unsplash

С чем есть хумус

Хумус можно есть как самостоятельное блюдо, однако чаще всего его подают как закуску.

Он прекрасно сочетается со свежими овощами – огурцами, морковью, помидором, сельдереем.

Также хумусом можно намазывать хлебцы или лепешки.

Реже хумус используют как соус для пиццы или запеканок.

Из-за добавления острых специй из него получается отличная закуска к морепродуктам или мексиканским кукурузным чипсам.

Также хумус иногда используют в качестве заправки для мясных и овощных салатов.

Попробуйте и сами приготовить хумус – это совсем не трудно!