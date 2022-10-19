Чем накормить ребенка в бомбоубежище: новый фокус школьного питания

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко при поддержке Елены Зеленской работает над созданием программы питания, которая обеспечивала бы детей питанием там, где это сделать невозможно из-за военных действий, или аварийного отключения света.

Как и чем накормить ребенка в бомбоубежище – этот вопрос стоит первым перед Евгением Клопотенко. Шеф-повар взял новый фокус школьного питания, ведь дети – это наше будущее.

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Из-за полномасштабного вторжения России на территории Украины дети находятся в состоянии стресса. То, что происходит с учебным процессом, сильно отражается на физическом и психическом здоровье школьников. Чтобы обеспечить их комфорт и чувство уюта даже в бомбоубежище, Евгений Клопотенко и проект CultFood работает над созданием нового школьного питания. Ведь дети должны быть сытыми, несмотря ни на что.

Пока решаем, как обеспечить питание в тех школах, где нет сейчас возможности готовить. И что готовить поварам, как поступать в моменты воздушных тревог и что делать, чтобы у детей в любом случае была еда. Здоровая вкусная пища, которая позаботится о душе и организме,

– добавил Евгений.

К развитию проекта также присоединились МОН, Украинский институт развития образования, Минздрав, ГНС, Национальная ассоциация общественного питания, а также международные партнеры реформы: швейцарско-украинские проекты DECIDE и "Действуем для здоровья", ЮНИСЕФ, World Food Program.

Шеф-повар добавил, что главной задачей любого взрослого есть создание условий на базе дома, школы, города, страны, чтобы дети выросли счастливыми.