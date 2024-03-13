Не только защитники, но и невероятные повара: чем питаются воины Сил обороны – атмосферное видео

13 марта 2024, 10:45
Читати новину українською

Украинские военные продолжают защищать нашу страну от российского нашествия. А чтобы иметь силы, им нужно сытно и вкусно питаться.

В сети распространяется видео с украинских позиций, сообщает Вкусно 24. На нем можно увидеть полевую кухню и роскошные блюда, которые приготовили наши защитники.

Стоит попробовать "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Чем питаются украинские военные

Воин ВСУ показал, что бойцам подавали на обед. Защитники лакомились рядом аппетитных блюд, в частности:

  • французским сырным супом с сухарями собственного производства;
  • холодными закусками, среди которых – оливки, маслины, консервированные овощи и тому подобное;
  • тушеным с мясом картофелем;
  • паштетом;
  • салом с луком;
  • фаршированными яйцами;
  • салатом "Студенческий".

На десерт были конфеты, печенье и рогалики со свежесваренным узваром. Также защитники подкрепились йогуртами, консервированными ананасами и сгущенным молоком.

Стоит отметить, что все блюда имели просто невероятно вкусный вид. Поэтому можно с уверенностью сказать, что от той трапезы все остались сытыми и довольными.

Автор: Ольга Котів