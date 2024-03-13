В сети распространяется видео с украинских позиций, сообщает Вкусно 24. На нем можно увидеть полевую кухню и роскошные блюда, которые приготовили наши защитники.
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Чем питаются украинские военные
Воин ВСУ показал, что бойцам подавали на обед. Защитники лакомились рядом аппетитных блюд, в частности:
- французским сырным супом с сухарями собственного производства;
- холодными закусками, среди которых – оливки, маслины, консервированные овощи и тому подобное;
- тушеным с мясом картофелем;
- паштетом;
- салом с луком;
- фаршированными яйцами;
- салатом "Студенческий".
На десерт были конфеты, печенье и рогалики со свежесваренным узваром. Также защитники подкрепились йогуртами, консервированными ананасами и сгущенным молоком.
Стоит отметить, что все блюда имели просто невероятно вкусный вид. Поэтому можно с уверенностью сказать, что от той трапезы все остались сытыми и довольными.