У мережі шириться відео з українських позицій, повідомляє Смачно 24. На ньому можна побачити польову кухню та розкішні страви, які приготували наші захисники.

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Чим харчуються українські військові

Воїн ЗСУ показав, що бійцям подавали на обід. Захисники ласували низкою апетитних страв, зокрема:

французьким сирним супом із сухарями власного виробництва;

холодними закусками, серед яких – оливки, маслини, консервовані овочі тощо;

тушкованою з м'ясом картоплею;

паштетом;

салом з цибулькою;

фаршированими яйцями;

салатом "Студентський".

На десерт були цукерки, печиво та рогалики зі свіжозвареним узваром. Також захисники підкріпилися йогуртами, консервованими ананасами та згущеним молоком.

Варто відзначити, що всі страви мали просто неймовірно смачний вигляд. Тому можна з впевненістю сказати, що від тієї трапези всі залишилися ситими та задоволеними.