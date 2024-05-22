Целебный эликсир за бесплатно: чем полезен березовый сок

Березовый сок – настоящий целебный эликсир. Если вы успели в этом году его заготовить, вам очень повезло.

Березовый сок консервируют, замораживают и настаивают на сухофруктах, ягодном соке и различных травах, информирует Вкусно 24. Также из него готовят сироп, квас, лимонад и тому подобное.

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Чем полезен березовый сок

Березовый сок содержит:

витамины В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР,

макро- и микроэлементы – железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, алюминий, марганец, медь, цирконий, никель, титан, стронций, кремний, барий,

сапонины,

органические кислоты,

дубильные вещества,

фитонциды,

углеводы,

сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза)

эфирные масла.

С лечебной целью березовый сок можно пить минимум дважды в день по полстакана утром и вечером. В целом его можно выпивать от 1 до 2 литров в день. Березовый сок:

обладает сильным антиоксидантным действием;

усиливает иммунитет, повышает сопротивляемость к вирусным инфекциям, убивает бактерии и микробы;

восстанавливает силы, повышает тонус организма и очищает от токсинов;

полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии, ожирении различной степени, болезнях суставов и позвоночника (радикулит, ревматизм, артриты, артроз, подагра), поражениях дыхательных путей (бронхит, пневмония, бронхиальная астма, туберкулез), интоксикации любого происхождения;

улучшает обмен веществ, ускоряет метаболизм и тонизирует нервную систему;

очищает кровь, повышает уровень гемоглобина и выводит шлаки, соли тяжелых металлов, токсины, продукты распада и другие вредные вещества;

нормализует кислотность в желудке и кишечную микрофлору;

улучшает функцию почек при пиелонефрите.

Также березовый сок полезен в косметологических целях. В частности, благодаря ему можно избавиться от пигментных пятен на коже, ран и язв, угрей и гнойников, вылечить экзему, воспаления, фурункулы.

Также березовый сок отлично тонизирует кожу, устраняет излишнюю жирность и улучшает рост волос – при втирании в кожу головы он предотвращает ломкость и устраняет перхоть.

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Березовый сок имеет множество целебных свойств / Фото Depositphotos

Березовый сок с лимоном и мятой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 10

– 3 литра свежего сока;– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);– 1 чайная ложка лимонной кислоты;– 2 ломтика лимона;– 1 веточка свежей мяты или несколько листочков.

Приготовление: