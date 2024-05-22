Целебный эликсир за бесплатно: чем полезен березовый сок
Березовый сок – настоящий целебный эликсир. Если вы успели в этом году его заготовить, вам очень повезло.
Березовый сок консервируют, замораживают и настаивают на сухофруктах, ягодном соке и различных травах, информирует Вкусно 24. Также из него готовят сироп, квас, лимонад и тому подобное.
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Чем полезен березовый сок
Березовый сок содержит:
- витамины В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР,
- макро- и микроэлементы – железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, алюминий, марганец, медь, цирконий, никель, титан, стронций, кремний, барий,
- сапонины,
- органические кислоты,
- дубильные вещества,
- фитонциды,
- углеводы,
- сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза)
- эфирные масла.
С лечебной целью березовый сок можно пить минимум дважды в день по полстакана утром и вечером. В целом его можно выпивать от 1 до 2 литров в день. Березовый сок:
- обладает сильным антиоксидантным действием;
- усиливает иммунитет, повышает сопротивляемость к вирусным инфекциям, убивает бактерии и микробы;
- восстанавливает силы, повышает тонус организма и очищает от токсинов;
- полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии, ожирении различной степени, болезнях суставов и позвоночника (радикулит, ревматизм, артриты, артроз, подагра), поражениях дыхательных путей (бронхит, пневмония, бронхиальная астма, туберкулез), интоксикации любого происхождения;
- улучшает обмен веществ, ускоряет метаболизм и тонизирует нервную систему;
- очищает кровь, повышает уровень гемоглобина и выводит шлаки, соли тяжелых металлов, токсины, продукты распада и другие вредные вещества;
- нормализует кислотность в желудке и кишечную микрофлору;
- улучшает функцию почек при пиелонефрите.
Также березовый сок полезен в косметологических целях. В частности, благодаря ему можно избавиться от пигментных пятен на коже, ран и язв, угрей и гнойников, вылечить экзему, воспаления, фурункулы.
Также березовый сок отлично тонизирует кожу, устраняет излишнюю жирность и улучшает рост волос – при втирании в кожу головы он предотвращает ломкость и устраняет перхоть.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.
Березовый сок имеет множество целебных свойств / Фото Depositphotos
Березовый сок с лимоном и мятой
- Время: 30 минут
- Порций: 10
– 3 литра свежего сока;
– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 2 ломтика лимона;
– 1 веточка свежей мяты или несколько листочков.
Приготовление:
- Сок надо вылить в кастрюлю и довести до кипения.
- Далее добавьте сахар и лимонную кислоту.
- На дно банки положите мяту, лимон и все залейте горячим соком.
- Закрутите металлической крышкой.