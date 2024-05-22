Целебный эликсир за бесплатно: чем полезен березовый сок

22 мая 2024, 16:58
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Березовый сок – настоящий целебный эликсир. Если вы успели в этом году его заготовить, вам очень повезло.

Березовый сок консервируют, замораживают и настаивают на сухофруктах, ягодном соке и различных травах, информирует Вкусно 24. Также из него готовят сироп, квас, лимонад и тому подобное.

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Чем полезен березовый сок

Березовый сок содержит:

  • витамины В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР,
  • макро- и микроэлементы – железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, алюминий, марганец, медь, цирконий, никель, титан, стронций, кремний, барий,
  • сапонины,
  • органические кислоты,
  • дубильные вещества,
  • фитонциды,
  • углеводы,
  • сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза)
  • эфирные масла.

С лечебной целью березовый сок можно пить минимум дважды в день по полстакана утром и вечером. В целом его можно выпивать от 1 до 2 литров в день. Березовый сок:

  • обладает сильным антиоксидантным действием;
  • усиливает иммунитет, повышает сопротивляемость к вирусным инфекциям, убивает бактерии и микробы;
  • восстанавливает силы, повышает тонус организма и очищает от токсинов;
  • полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии, ожирении различной степени, болезнях суставов и позвоночника (радикулит, ревматизм, артриты, артроз, подагра), поражениях дыхательных путей (бронхит, пневмония, бронхиальная астма, туберкулез), интоксикации любого происхождения;
  • улучшает обмен веществ, ускоряет метаболизм и тонизирует нервную систему;
  • очищает кровь, повышает уровень гемоглобина и выводит шлаки, соли тяжелых металлов, токсины, продукты распада и другие вредные вещества;
  • нормализует кислотность в желудке и кишечную микрофлору;
  • улучшает функцию почек при пиелонефрите.

Также березовый сок полезен в косметологических целях. В частности, благодаря ему можно избавиться от пигментных пятен на коже, ран и язв, угрей и гнойников, вылечить экзему, воспаления, фурункулы.

Также березовый сок отлично тонизирует кожу, устраняет излишнюю жирность и улучшает рост волос – при втирании в кожу головы он предотвращает ломкость и устраняет перхоть.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.


Березовый сок имеет множество целебных свойств / Фото Depositphotos

Березовый сок с лимоном и мятой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 3 литра свежего сока;
– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 2 ломтика лимона;
– 1 веточка свежей мяты или несколько листочков.

Приготовление:

  1. Сок надо вылить в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Далее добавьте сахар и лимонную кислоту.
  3. На дно банки положите мяту, лимон и все залейте горячим соком.
  4. Закрутите металлической крышкой.
Автор: Ольга Котів