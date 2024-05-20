Яичный белок содержит больше белка и меньше жиров. В свою очередь, желток имеет больше жиров и витамина В12, сообщает Вкусно 24.

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Сколько яиц рекомендуют в день

Врачи рекомендуют взрослым потреблять от 1 до 3 яиц в день. Такое количество базируется на количестве белка, витаминов и минералов, которые содержатся в яйцах.

Также важно учитывать общий рацион и другие продукты, которые вы употребляете в течение дня. В частности, для тех, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом, надо есть больше белка, поэтому можно употреблять больше яиц.

Однако важно следить за разнообразием рациона и не ограничиваться только яйцами, включая и другие источники белка и питательных веществ в вашу пищу. Если у вас есть особые потребности или ограничения в питании, лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, ведь организм каждого человека – уникален.

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Яйца – важная часть рациона / Фото Unsplash

Быстрые фаршированные яйца

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка белого винного уксуса;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль, перец, копченая паприка по вкусу.

Приготовление: