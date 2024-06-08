Вы этого точно не знали: чем полезен зеленый лук
Зеленый лук может стать не только украшением любого блюда, но и полезным дополнением. Ведь он богат эфирными маслами, цинком и витаминами.
Говорится о витаминах А, С, В1, В2, К, РР. Также зеленый лук содержит в себе фолиевую кислоту, кальций, фосфор и др.
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Чем полезен зеленый лук
Цинк делает зеленый лук полезным в профилактике и борьбе с проблемами волос, ногтей и кожи. Также этот микроэлемент участвует в выработке мужских и женских гормонов, поэтому его достаточное количество в организме важно для репродуктивной функции.
Кроме этого, в зеленом луке содержатся вещества, которые укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов. Также он:
- повышает аппетит, улучшает пищеварение и процесс усвоения пищи,
- повышает тонус,
- полезен при ОРВИ и гриппе,
- нормализует давление,
- помогает при сахарном диабете,
- стимулирует процессы кроветворения,
- хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему,
- снижает риск раковых заболеваний,
- обладает антисептическим, противомикробным, бактерицидным, противовоспалительным и антисклеротическим действием.
Ароматная приправа из зелени
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 10
Смотрите, как сделать приправу из зелени: видеоИнгредиенты:
– пучок укропа;
– несколько веточек зеленого лука;
– 20 граммов лимонной цедры;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов соли.
Приготовление:
- Зелень промойте и положите в блендер. Также туда добавьте все остальные ингредиенты. Перебейте до однородного состояния.
- Выложите смесь на противень, застеленный пергаментом, тонким пластом и разровняйте лопаткой.
- Сушите при температуре 80 градусов 1 – 1,5 часа. Температуру не увеличивайте, чтобы не сгорело. Время от времени перемешивайте.
- Когда смесь уже будет сухая, еще раз перебейте блендером и пересыпьте в банку.