Говорится о витаминах А, С, В1, В2, К, РР. Также зеленый лук содержит в себе фолиевую кислоту, кальций, фосфор и др.

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Чем полезен зеленый лук

Цинк делает зеленый лук полезным в профилактике и борьбе с проблемами волос, ногтей и кожи. Также этот микроэлемент участвует в выработке мужских и женских гормонов, поэтому его достаточное количество в организме важно для репродуктивной функции.

Кроме этого, в зеленом луке содержатся вещества, которые укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов. Также он:

повышает аппетит, улучшает пищеварение и процесс усвоения пищи,

повышает тонус,

полезен при ОРВИ и гриппе,

нормализует давление,

помогает при сахарном диабете,

стимулирует процессы кроветворения,

хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему,

снижает риск раковых заболеваний,

обладает антисептическим, противомикробным, бактерицидным, противовоспалительным и антисклеротическим действием.

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Ароматная приправа из зелени

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 10

Смотрите, как сделать приправу из зелени: видео

Ингредиенты:

– пучок укропа;

– несколько веточек зеленого лука;

– 20 граммов лимонной цедры;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 граммов соли.

Приготовление: