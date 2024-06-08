Говорится о витаминах А, С, В1, В2, К, РР. Также зеленый лук содержит в себе фолиевую кислоту, кальций, фосфор и др.

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Чем полезен зеленый лук

Цинк делает зеленый лук полезным в профилактике и борьбе с проблемами волос, ногтей и кожи. Также этот микроэлемент участвует в выработке мужских и женских гормонов, поэтому его достаточное количество в организме важно для репродуктивной функции.

Кроме этого, в зеленом луке содержатся вещества, которые укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов. Также он:

  • повышает аппетит, улучшает пищеварение и процесс усвоения пищи,
  • повышает тонус,
  • полезен при ОРВИ и гриппе,
  • нормализует давление,
  • помогает при сахарном диабете,
  • стимулирует процессы кроветворения,
  • хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему,
  • снижает риск раковых заболеваний,
  • обладает антисептическим, противомикробным, бактерицидным, противовоспалительным и антисклеротическим действием.

Ароматная приправа из зелени

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 10

Смотрите, как сделать приправу из зелени: видео

Приготовление:

  1. Зелень промойте и положите в блендер. Также туда добавьте все остальные ингредиенты. Перебейте до однородного состояния.
  2. Выложите смесь на противень, застеленный пергаментом, тонким пластом и разровняйте лопаткой.
  3. Сушите при температуре 80 градусов 1 – 1,5 часа. Температуру не увеличивайте, чтобы не сгорело. Время от времени перемешивайте.
  4. Когда смесь уже будет сухая, еще раз перебейте блендером и пересыпьте в банку.